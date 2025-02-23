https://ria.ru/20250223/medvedev-2001133728.html

Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией

Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией - РИА Новости, 23.02.2025

Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что 105-летие установления дипломатических отношений с Турцией являются стимулом для укрепления и... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:39:00+03:00

2025-02-23T15:39:00+03:00

2025-02-23T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что 105-летие установления дипломатических отношений с Турцией являются стимулом для укрепления и развития связей между Москвой и Анкарой. "В этом году мы празднуем 105-летие установления дипломатических отношений, что является важной вехой и стимулом для продолжения упрочения российско-турецких связей", – приводятся слова Медведева на сайте ЕР. Он отметил, что Партия справедливости и развития играет ключевую роль в защите суверенитета Турции. "Убеждён, что принятые по итогам Съезда решения придадут мощный дополнительный импульс достижению республикой новых успехов. Желаю вам, уважаемый господин Эрдоган, и всем участникам Съезда продуктивной работы и дальнейших свершений, а Турецкой Республике - мира и процветания", - цитируют Медведева в сообщении. Ранее в пресс-службе посольства РФ в Турции РИА Новости сообщили, что делегация "Единой России" и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) в воскресенье в Анкаре.

https://ria.ru/20250222/turtsiya-2000944008.html

https://ria.ru/20240925/erdogan-1974603299.html

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анкара (провинция)

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турция, анкара (провинция), россия, дмитрий медведев, алексей ерхов, единая россия, в мире