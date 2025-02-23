Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/medvedev-2001133728.html
Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией
Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что 105-летие установления дипломатических отношений с Турцией являются стимулом для укрепления и... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:39:00+03:00
2025-02-23T15:39:00+03:00
турция
анкара (провинция)
россия
дмитрий медведев
алексей ерхов
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что 105-летие установления дипломатических отношений с Турцией являются стимулом для укрепления и развития связей между Москвой и Анкарой. "В этом году мы празднуем 105-летие установления дипломатических отношений, что является важной вехой и стимулом для продолжения упрочения российско-турецких связей", – приводятся слова Медведева на сайте ЕР. Он отметил, что Партия справедливости и развития играет ключевую роль в защите суверенитета Турции. "Убеждён, что принятые по итогам Съезда решения придадут мощный дополнительный импульс достижению республикой новых успехов. Желаю вам, уважаемый господин Эрдоган, и всем участникам Съезда продуктивной работы и дальнейших свершений, а Турецкой Республике - мира и процветания", - цитируют Медведева в сообщении. Ранее в пресс-службе посольства РФ в Турции РИА Новости сообщили, что делегация "Единой России" и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) в воскресенье в Анкаре.
https://ria.ru/20250222/turtsiya-2000944008.html
https://ria.ru/20240925/erdogan-1974603299.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анкара (провинция), россия, дмитрий медведев, алексей ерхов, единая россия, в мире
Турция, Анкара (провинция), Россия, Дмитрий Медведев, Алексей Ерхов, Единая Россия, В мире
Медведев прокомментировал 105-летие дипломатических отношений с Турцией

Медведев: 105-летие отношений с Турцией является стимулом для укрепления связей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что 105-летие установления дипломатических отношений с Турцией являются стимулом для укрепления и развития связей между Москвой и Анкарой.
"В этом году мы празднуем 105-летие установления дипломатических отношений, что является важной вехой и стимулом для продолжения упрочения российско-турецких связей", – приводятся слова Медведева на сайте ЕР.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ
22 февраля, 04:20
Он отметил, что Партия справедливости и развития играет ключевую роль в защите суверенитета Турции.
"Убеждён, что принятые по итогам Съезда решения придадут мощный дополнительный импульс достижению республикой новых успехов. Желаю вам, уважаемый господин Эрдоган, и всем участникам Съезда продуктивной работы и дальнейших свершений, а Турецкой Республике - мира и процветания", - цитируют Медведева в сообщении.
Ранее в пресс-службе посольства РФ в Турции РИА Новости сообщили, что делегация "Единой России" и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) в воскресенье в Анкаре.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган
25 сентября 2024, 14:07
 
ТурцияАнкара (провинция)РоссияДмитрий МедведевАлексей ЕрховЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала