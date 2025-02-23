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Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025
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12:43 23.02.2025 (обновлено: 14:20 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/medvedev-2001114018.html
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:43:00+03:00
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общество
дмитрий медведев
день защитника отечества
москва
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза в воскресенье, в День защитника Отечества, приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.
https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html
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общество, дмитрий медведев, день защитника отечества, москва
Общество, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества, Москва
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости.
Зампред Совбеза в воскресенье, в День защитника Отечества, приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.
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ОбществоДмитрий МедведевДень защитника ОтечестваМосква
 
 
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