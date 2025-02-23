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Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:43:00+03:00
2025-02-23T12:43:00+03:00
2025-02-23T14:20:00+03:00
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза в воскресенье, в День защитника Отечества, приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, день защитника отечества, москва
Общество, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества, Москва
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены