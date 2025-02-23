https://ria.ru/20250223/medvedev-2001114018.html

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:43:00+03:00

2025-02-23T12:43:00+03:00

2025-02-23T14:20:00+03:00

общество

дмитрий медведев

день защитника отечества

москва

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, передает корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза в воскресенье, в День защитника Отечества, приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.

https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий медведев, день защитника отечества, москва