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Медведев заявил, что враг России будет уничтожен - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082978.html
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества заявил, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:36:00+03:00
2025-02-23T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества заявил, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует. Как отметил зампред СБ, время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным. По его словам, война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно, но ее итог совсем близок. "Враг будет уничтожен. Правда восторжествует", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099032.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен

Медведев: враг России будет уничтожен, правда восторжествует

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества заявил, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует.
Как отметил зампред СБ, время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным. По его словам, война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно, но ее итог совсем близок.
"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует", - заключил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Медведев предрек миру тотальную войну
21 октября 2024, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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