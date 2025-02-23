https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082978.html

Медведев заявил, что враг России будет уничтожен

Медведев заявил, что враг России будет уничтожен - РИА Новости, 23.02.2025

Медведев заявил, что враг России будет уничтожен

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества заявил, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:36:00+03:00

2025-02-23T08:36:00+03:00

2025-02-23T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества заявил, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует. Как отметил зампред СБ, время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным. По его словам, война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно, но ее итог совсем близок. "Враг будет уничтожен. Правда восторжествует", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20241021/medvedev-1979099032.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий медведев