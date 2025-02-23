https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082978.html
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества заявил, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:36:00+03:00
2025-02-23T08:36:00+03:00
2025-02-23T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества заявил, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует. Как отметил зампред СБ, время показало, что решение России о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным. По его словам, война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно, но ее итог совсем близок. "Враг будет уничтожен. Правда восторжествует", - заключил Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Медведев: враг России будет уничтожен, правда восторжествует