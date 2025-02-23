https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html

Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии

Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии - РИА Новости, 23.02.2025

Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии

Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:53:00+03:00

2025-02-23T16:53:00+03:00

2025-02-23T16:53:00+03:00

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные учреждении России на основании загранпаспорта, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы совместно с политиком Бадрой Гунба. Министр рассказал, что в список требуемых документов нужно внести коррективы, чтобы нужны были только два документа — паспорт (в том числе загранпаспорт) и полис страховки. Пенсионный (СНИЛС) будет не нужен. "Средства и возможности предусмотрены. Поэтому мы надеемся на решение вопроса", — отметил министр. Он напомнил, что Минздрав РФ в этом году, как и в предыдущие, выделил более полумиллиарда рублей в фонд ОМС Краснодарского края, который оплачивает услуги для этой категории пациентов. В прошлом году более 8 тысяч таких пациентов получили помощь. Гунба поблагодарил Мурашко за помощь и отметил, что требование СНИЛС действительно ограничивает доступ людей к медицинской помощи. "Действительно, это очень важный вопрос, учитывая, что большое количество наших граждан также является гражданами Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы они имели доступ к медицине, в том числе и на территории РФ. А сейчас у наших граждан нет внутреннего паспорта м СНИЛС", — рассказал Гунба. Он напомнил, что вчера говорил об этом с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. "Будем надеяться, что мы решим этот вопрос, как только закончатся выборы. Я уверен, что мы дадим поручение, одним из первых поручений должно быть внесение изменения в межправсоглашение, которое позволит получить доступную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — заявил Гунба.

https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html

https://ria.ru/20250223/abhazija-2001130290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, абхазия, краснодарский край, бадра гунба, михаил мурашко, татьяна голикова