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Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии - РИА Новости, 23.02.2025
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16:53 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии - РИА Новости, 23.02.2025
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии
Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:53:00+03:00
2025-02-23T16:53:00+03:00
общество
здоровье - общество
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абхазия
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные учреждении России на основании загранпаспорта, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы совместно с политиком Бадрой Гунба. Министр рассказал, что в список требуемых документов нужно внести коррективы, чтобы нужны были только два документа — паспорт (в том числе загранпаспорт) и полис страховки. Пенсионный (СНИЛС) будет не нужен. "Средства и возможности предусмотрены. Поэтому мы надеемся на решение вопроса", — отметил министр. Он напомнил, что Минздрав РФ в этом году, как и в предыдущие, выделил более полумиллиарда рублей в фонд ОМС Краснодарского края, который оплачивает услуги для этой категории пациентов. В прошлом году более 8 тысяч таких пациентов получили помощь. Гунба поблагодарил Мурашко за помощь и отметил, что требование СНИЛС действительно ограничивает доступ людей к медицинской помощи. "Действительно, это очень важный вопрос, учитывая, что большое количество наших граждан также является гражданами Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы они имели доступ к медицине, в том числе и на территории РФ. А сейчас у наших граждан нет внутреннего паспорта м СНИЛС", — рассказал Гунба. Он напомнил, что вчера говорил об этом с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. "Будем надеяться, что мы решим этот вопрос, как только закончатся выборы. Я уверен, что мы дадим поручение, одним из первых поручений должно быть внесение изменения в межправсоглашение, которое позволит получить доступную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — заявил Гунба.
https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html
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общество, здоровье - общество, россия, абхазия, краснодарский край, бадра гунба, михаил мурашко, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Абхазия, Краснодарский край, Бадра Гунба, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии

Мурашко: Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетитель у регистрационного стола в поликлинике в Москве
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные учреждении России на основании загранпаспорта, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения республиканской больницы совместно с политиком Бадрой Гунба.
Министр рассказал, что в список требуемых документов нужно внести коррективы, чтобы нужны были только два документа — паспорт (в том числе загранпаспорт) и полис страховки. Пенсионный (СНИЛС) будет не нужен.
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"Средства и возможности предусмотрены. Поэтому мы надеемся на решение вопроса", — отметил министр. Он напомнил, что Минздрав РФ в этом году, как и в предыдущие, выделил более полумиллиарда рублей в фонд ОМС Краснодарского края, который оплачивает услуги для этой категории пациентов. В прошлом году более 8 тысяч таких пациентов получили помощь.
Гунба поблагодарил Мурашко за помощь и отметил, что требование СНИЛС действительно ограничивает доступ людей к медицинской помощи.
"Действительно, это очень важный вопрос, учитывая, что большое количество наших граждан также является гражданами Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы они имели доступ к медицине, в том числе и на территории РФ. А сейчас у наших граждан нет внутреннего паспорта м СНИЛС", — рассказал Гунба.
Он напомнил, что вчера говорил об этом с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. "Будем надеяться, что мы решим этот вопрос, как только закончатся выборы. Я уверен, что мы дадим поручение, одним из первых поручений должно быть внесение изменения в межправсоглашение, которое позволит получить доступную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", — заявил Гунба.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мурашко посетил открывшийся в абхазской больнице телемедицинский центр
Вчера, 15:05
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАбхазияКраснодарский крайБадра ГунбаМихаил МурашкоТатьяна Голикова
 
 
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