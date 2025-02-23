https://ria.ru/20250223/matvienko-2001086769.html

Матвиенко выступила за обновление культурной элиты

Матвиенко выступила за обновление культурной элиты - РИА Новости, 23.02.2025

Матвиенко выступила за обновление культурной элиты

Наряду с обновлением политической элиты страны в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита с учетом проведения РФ спецоперации, считает спикер Совфеда РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:14:00+03:00

2025-02-23T09:14:00+03:00

2025-02-23T09:14:00+03:00

культура

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Наряду с обновлением политической элиты страны в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита с учетом проведения РФ спецоперации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Для меня несомненно, что в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита. Не буду касаться здесь темы, назовём вещи своими именами, бегства немалого числа представителей этой сферы за рубеж, их заявлений и поступков. На мой взгляд, художественный отклик определённой части представителей российской культуры на СВО, на героизм бойцов, на деятельность добровольцев, на сплочённость нашего народа, его патриотизм оказался, мягко говоря, сдержанным", - написала спикер в своем блоге на сайте СФ, приуроченном к Дню защитника Отечества. По мнению законодателя, из-под "профессионального пера" деятелей культуры не вышло достаточного количества новых зрелых произведений, посвящённых этим темам, чтобы они прочно вошли в нашу массовую культуру. "Безусловно, это относится далеко не ко всем, и я рада, что ряд известных имён и коллективов искренне включились в патриотическую волну и ярко себя проявили. Хочется, чтобы таких примеров было как можно больше", - написала Матвиенко. В этой связи она отметила, что, как и в годы Великой Отечественной войны, налицо – стремительный рост творческой активности самих участников СВО, деятелей культуры воссоединённых территорий. "Убеждена, первейший долг государства, СМИ, творческих организаций – создание условий для того, чтобы в литературу, театр, кино, музыку, на телевидение, в изобразительное искусство пришли талантливые люди, не понаслышке знающие о суровых буднях военных действий. Чтобы их творчество было известно и доступно как можно большему числу россиян", - написала политик. По ее словам, это необходимо для духовного здоровья нашего общества. "Это необходимо и самой культуре – для укрепления сродства, органической связи с настоящей, подлинной Россией", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20250223/svo-2001082841.html

https://ria.ru/20241030/matvienko-1980879871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф