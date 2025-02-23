https://ria.ru/20250223/matvienko-2001086769.html
Матвиенко выступила за обновление культурной элиты
Матвиенко выступила за обновление культурной элиты - РИА Новости, 23.02.2025
Матвиенко выступила за обновление культурной элиты
Наряду с обновлением политической элиты страны в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита с учетом проведения РФ спецоперации, считает спикер Совфеда РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:14:00+03:00
2025-02-23T09:14:00+03:00
2025-02-23T09:14:00+03:00
культура
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Наряду с обновлением политической элиты страны в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита с учетом проведения РФ спецоперации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Для меня несомненно, что в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита. Не буду касаться здесь темы, назовём вещи своими именами, бегства немалого числа представителей этой сферы за рубеж, их заявлений и поступков. На мой взгляд, художественный отклик определённой части представителей российской культуры на СВО, на героизм бойцов, на деятельность добровольцев, на сплочённость нашего народа, его патриотизм оказался, мягко говоря, сдержанным", - написала спикер в своем блоге на сайте СФ, приуроченном к Дню защитника Отечества. По мнению законодателя, из-под "профессионального пера" деятелей культуры не вышло достаточного количества новых зрелых произведений, посвящённых этим темам, чтобы они прочно вошли в нашу массовую культуру. "Безусловно, это относится далеко не ко всем, и я рада, что ряд известных имён и коллективов искренне включились в патриотическую волну и ярко себя проявили. Хочется, чтобы таких примеров было как можно больше", - написала Матвиенко. В этой связи она отметила, что, как и в годы Великой Отечественной войны, налицо – стремительный рост творческой активности самих участников СВО, деятелей культуры воссоединённых территорий. "Убеждена, первейший долг государства, СМИ, творческих организаций – создание условий для того, чтобы в литературу, театр, кино, музыку, на телевидение, в изобразительное искусство пришли талантливые люди, не понаслышке знающие о суровых буднях военных действий. Чтобы их творчество было известно и доступно как можно большему числу россиян", - написала политик. По ее словам, это необходимо для духовного здоровья нашего общества. "Это необходимо и самой культуре – для укрепления сродства, органической связи с настоящей, подлинной Россией", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20250223/svo-2001082841.html
https://ria.ru/20241030/matvienko-1980879871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_83:0:2544:1846_1920x0_80_0_0_34fa1317998ba611a5aecb777f52da4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Культура, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко выступила за обновление культурной элиты
Матвиенко выступила за обновление культурной элиты с учетом спецоперации
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Наряду с обновлением политической элиты страны в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита с учетом проведения РФ спецоперации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Для меня несомненно, что в аналогичном обновлении нуждается и культурная элита. Не буду касаться здесь темы, назовём вещи своими именами, бегства немалого числа представителей этой сферы за рубеж, их заявлений и поступков. На мой взгляд, художественный отклик определённой части представителей российской культуры на СВО, на героизм бойцов, на деятельность добровольцев, на сплочённость нашего народа, его патриотизм оказался, мягко говоря, сдержанным", - написала спикер в своем блоге на сайте СФ, приуроченном к Дню защитника Отечества.
По мнению законодателя, из-под "профессионального пера" деятелей культуры не вышло достаточного количества новых зрелых произведений, посвящённых этим темам, чтобы они прочно вошли в нашу массовую культуру.
"Безусловно, это относится далеко не ко всем, и я рада, что ряд известных имён и коллективов искренне включились в патриотическую волну и ярко себя проявили. Хочется, чтобы таких примеров было как можно больше", - написала Матвиенко
. В этой связи она отметила, что, как и в годы Великой Отечественной войны, налицо – стремительный рост творческой активности самих участников СВО, деятелей культуры воссоединённых территорий.
"Убеждена, первейший долг государства, СМИ, творческих организаций – создание условий для того, чтобы в литературу, театр, кино, музыку, на телевидение, в изобразительное искусство пришли талантливые люди, не понаслышке знающие о суровых буднях военных действий. Чтобы их творчество было известно и доступно как можно большему числу россиян", - написала политик.
По ее словам, это необходимо для духовного здоровья нашего общества. "Это необходимо и самой культуре – для укрепления сродства, органической связи с настоящей, подлинной Россией", - заключила Матвиенко.