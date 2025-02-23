https://ria.ru/20250223/matvienko-2001086081.html

Матвиенко назвала цель спецоперации

Матвиенко назвала цель спецоперации - РИА Новости, 23.02.2025

Матвиенко назвала цель спецоперации

Борьба, которую ведет Россия в рамках спецоперации, не имеет цели захвата территорий, ее цель - искоренение неонацизма, создание условий для прочного и... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:09:00+03:00

2025-02-23T09:09:00+03:00

2025-02-23T09:09:00+03:00

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Борьба, которую ведет Россия в рамках спецоперации, не имеет цели захвата территорий, ее цель - искоренение неонацизма, создание условий для прочного и справедливого мира как для РФ, так и для всего человечества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в публикации на сайте СФ, приуроченной ко Дню защитника Отечества. "В отличие от нелюдей ВСУ, иностранных наемников, российские воины не запятнали себя расправами над мирными жителями, преступлениями против человечности. Борьба, которую мы ведем, не имеет под собой цели экспансии, захвата территорий. Наша цель - искоренение неонацизма, создание условий, обеспечивающих прочный и справедливый мир как для России, так и для всего человечества", - отметила спикер.По ее словам, пусть и медленно, осознание этого в международном сообществе всё же наступает. Матвиенко также подчеркнула, что специальная военная операция, участие в ней - мерило того, что являет собой конкретный человек, чего он стоит. "СВО - это очень трудная, но эффективная школа жизни. И потому инициативу президента России: вести обновление политической элиты страны из рядов бойцов СВО - считаю полностью обоснованной и своевременной", - написала политик. Она отметила, что этот процесс идёт, в том числе в Совете Федерации. "Уже можно с уверенностью сказать, что в управление страной приходят достойные люди. По духу, по настрою они остаются защитниками Отечества на любой позиции, должности. И для страны важно, чтобы их профессиональный, карьерный рост происходил как можно быстрее и эффективнее", - считает политик. Для этого следует максимально точно, индивидуально работать над совершенствованием процесса "врастания" недавних воинов в государственно-политическую среду, полагает Матвиенко. "Это тот процесс, где формальный подход недопустим", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20240906/matvienko--1971098362.html

https://ria.ru/20250219/natsizm-2000405568.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные силы украины