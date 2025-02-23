https://ria.ru/20250223/matvienko-2001084806.html

Матвиенко назвала защиту страны приоритетом власти и общества

Матвиенко назвала защиту страны приоритетом власти и общества - РИА Новости, 23.02.2025

Матвиенко назвала защиту страны приоритетом власти и общества

Оборона и безопасность страны всегда должны быть в числе приоритетов у власти и общества, хотя было время, когда в РФ определёнными кругами была развернута... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:55:00+03:00

2025-02-23T08:55:00+03:00

2025-02-23T09:10:00+03:00

россия

европа

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Оборона и безопасность страны всегда должны быть в числе приоритетов у власти и общества, хотя было время, когда в РФ определёнными кругами была развернута некая кампания по "разоружению" государства, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в публикации на сайте СФ, приуроченной Дню защитника Отечества. "Уважение и почитание защитников отечества – наше огромное цивилизационное преимущество, залог нашего суверенитета и безопасности. Мы сохраняем, приумножаем его. Однако это не происходит само собой, и эта сфера никогда не должна оставаться без внимания государства и общества", - отметила спикер. Она подчеркнула, что сравнительно недавно "у нас в стране определённые круги развернули что-то вроде кампании по "разоружению" России – как в прямом, так и в морально-психологическом смысле". Инициаторы "разоружения" выступали за избавление государства от чрезмерных военных расходов, а общества – от "имперских и милитаристских комплексов", написала политик. "Вопрошали: зачем нам сильные армия и флот, если в современном либерально-демократическом мире России никто не угрожает? Зачем воспитание молодых поколений в духе патриотизма, гордости за доблестные свершения предков? Зачем в школьных, вузовских учебниках так много места отведено Великой Отечественной войне, вкладу Советского Союза в разгром нацизма, освобождение народов Европы и всего мира от этой самой опасной в истории человечества угрозы?", - отметила Матвиенко. По их мнению, "на всё про всё достаточно параграфа в полторы странички". "Зачем всенародное празднование 23 февраля? Ведь это всего лишь профессиональный праздник, день военнослужащих", - добавила спикер. По ее словам, всё это было. "И, к сожалению, нельзя сказать, что прошло бесследно для России: мы чуть не потеряли драгоценную связь поколений. Но государство с этим вызовом, с этой проблемой справилось. Считаю, очень вовремя", - подчеркнула законодатель. Она напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что в деле защиты России все должны соединить, согласовать свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной. Сказанное главой государства было воспринято обществом, вернуло россиян на единственно правильный, путь, заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20250204/matvienko-1997258267.html

https://ria.ru/20250219/natsizm-2000405568.html

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россия, европа, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф