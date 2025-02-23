https://ria.ru/20250223/makron-2001166789.html
Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине
Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:57:00+03:00
2025-02-23T20:57:00+03:00
2025-02-23T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по Украине, не исключающие обе стороны конфликта, по словам турецкого лидера, Анкара готова принять переговоры.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы."Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и достижению справедливого и прочного мира, и что как страна, которая смогла несколько раз усадить враждующие стороны за стол переговоров, Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Эрдоган также заявил, что план по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или любую другую третью страну не может быть принят."Президент Эрдоган и президент Франции Макрон договорились о более скоординированной работе в новый период в качестве лидеров двух союзников по НАТО", - уточнила канцелярия.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Франция, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, НАТО, Россия
Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по Украине
Эрдоган заявил Макрону, что надо начать переговоры по Украине со всеми сторонами