https://ria.ru/20250223/liksutov-2001028365.html

Ликсутов: московские компании наращивают производство литий-ионных батарей

Ликсутов: московские компании наращивают производство литий-ионных батарей - РИА Новости, 23.02.2025

Ликсутов: московские компании наращивают производство литий-ионных батарей

В настоящий момент на территории столицы более 130 компаний занимаются выпуском электротехнической продукции, в прошлом году они увеличили выпуск литий-ионных... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:13:00+03:00

2025-02-23T13:13:00+03:00

2025-02-23T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В настоящий момент на территории столицы более 130 компаний занимаются выпуском электротехнической продукции, в прошлом году они увеличили выпуск литий-ионных батарей и другого вида аккумуляторов, применяемых в различной технике, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно реализуются проекты по переходу на возобновляемые источники энергии, выпуску высокотехнологичных зарядных станций и созданию экопромтехнопарков. Заводы столицы производят батареи для электротранспорта, инверторы для солнечных электростанций и двигатели на альтернативных источниках энергии. Кроме того, в рамках офсетного контракта на площадке "Красная Пахра" особой экономической зоны "Технополис Москва" строится гигафабрика, где будут изготавливать аккумуляторы для электротранспорта", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – центр развития высокотехнологичной промышленности, в которой свои производства разместили предприятия, выпускающие товары критически важных отраслей.Как сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, столица создает предприятиям благоприятные условия для развития бизнеса и разнообразные меры поддержки."Так, для резидентов столичной ОЭЗ предусмотрены налоговые преференции. Например, в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижается до 2%. Благодаря льготам два производителя батарей увеличили выпуск продукции и расширили ассортимент", – сказал руководитель ДИПП.Предприятие "Пасека", занимающееся выпуском аккумуляторных батарей со статусом резидента ОЭЗ "Технополис Москва", в прошлом году нарастило производство своей продукции в 6,5 раза, а еще расширило линейку товаров на 80%. Сейчас в ассортименте компании представлено 16 наименований АКБ. Организация на постоянной основе модернизирует производство, приобретает современное оборудование и увеличивает мощности. Например, недавно была запущена автоматизированная линия пайки и сварки.По словам гендиректора предприятия Никиты Ханзадеева, в зависимости от вида беспилотника аккумуляторы имеют высокую удельную емкость и высокие токи, что позволяет увеличить время полета в 1,5-2 раза по сравнению со стандартными АКБ."Также разрабатываемые нами АКБ имеют оптимальные весовые характеристики для разных типов БПЛА. Более того, мы разрабатываем свои системы управления батареями, специализированные схемы защиты и термостабилизации", – подчеркнул генеральный директор.Еще один резидент ОЭЗ Москвы "НПК Симба" производит батареи для электросамокатов. Осенью прошлого года предприятие запустило локализованное производство АКБ на территории ОЭЗ "Технополис Москва" площадью 1,3 тысячи квадратных метров. За это время ежемесячный выпуск батарей увеличен на 270%, более чем в два раза вырос штат компании.Как рассказал гендиректор компании Андрей Кабашенко, была расширена линейка продукции в три раза. В настоящий момент у предприятия в разработке системы накопления энергии, источники бесперебойного питания, батареи для шеринговых велосипедов и других видов средств индивидуальной мобильности."В этом году мы собираемся в рамках импортозамещения начать строительство завода по производству ячеек для АКБ. Это позволит полностью локализовать производство батарей, обеспечить их высокое качество и кастомизацию под требования заказчика", – добавил Кабашенко.А московская компания CleanPower в прошлом году нарастила производство изделий на 25%, расширив ассортимент и внедрив новые технологии.Компания разработала защиту батарей от влаги, оптимизировало процессы по системе "бережливого производства" и увеличила скорость отгрузок в три раза. В 2024 году экспортная выручка предприятия увеличилась на 272%. Сейчас продукция CleanPower представлена в Казахстане, Узбекистане и Беларуси.Ассортимент организации насчитывает свыше 400 моделей серийных литий-ионных батарей. За четыре года компания произвела свыше 11 тысяч батарей. Также в прошлом году компания освоила производство литий-ионных аккумуляторов для ножничных подъемников. В текущем году планируется увеличить объемы производства на 30%.

https://ria.ru/20250222/produktsiya-2000969775.html

https://ria.ru/20250221/liksutov-2000742529.html

https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000549165.html

https://ria.ru/20250219/liksutov-2000246066.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов