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Лавров проведет переговоры в Турции - РИА Новости, 23.02.2025
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13:10 23.02.2025 (обновлено: 13:30 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/lavrov-2001118005.html
Лавров проведет переговоры в Турции
Лавров проведет переговоры в Турции - РИА Новости, 23.02.2025
Лавров проведет переговоры в Турции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров направится в Турцию, где обсудит вопросы международной, РИА Новости, 23.02.2025
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров направится в Турцию, где обсудит вопросы международной, региональной и двусторонней повестки."У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация", - сказала она."Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250223/turtsiya-2001113038.html
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турция, россия, мария захарова, сергей лавров, в мире
Турция, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире
Лавров проведет переговоры в Турции

Захарова: Лавров обсудит в Турции вопросы международной и региональной повестки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров направится в Турцию, где обсудит вопросы международной, региональной и двусторонней повестки.
Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация", - сказала она.
"Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки", - заключила Захарова.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Фидан рассчитывает обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине
12:39
 
ТурцияРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровВ мире
 
 
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