https://ria.ru/20250223/lavrov-2001118005.html

Лавров проведет переговоры в Турции

Лавров проведет переговоры в Турции - РИА Новости, 23.02.2025

Лавров проведет переговоры в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров направится в Турцию, где обсудит вопросы международной, РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров направится в Турцию, где обсудит вопросы международной, региональной и двусторонней повестки."У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация", - сказала она."Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250223/turtsiya-2001113038.html

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турция, россия, мария захарова, сергей лавров, в мире