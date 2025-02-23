https://ria.ru/20250223/krym-2001114527.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.02.2025
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:43:00+03:00
2025-02-23T12:43:00+03:00
2025-02-23T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего февраля текущего года около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Крымом