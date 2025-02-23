В Крыму заявили, что минута славы Зеленского прошла
Глава парламента Крыма Константинов: минута славы Зеленского прошла
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
"Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала. Финал же приближается как с нашей, так и с американской стороны", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть украинский конфликт в несколько ином, новом для себя ракурсе.
"Но главное - Зеленский Трампу не нужен. Он свою роль уже отыграл. Занавес", - сказал Константинов.