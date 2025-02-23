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В Крыму заявили, что минута славы Зеленского прошла - РИА Новости, 23.02.2025
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11:27 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/krym-2001100085.html
В Крыму заявили, что минута славы Зеленского прошла
В Крыму заявили, что минута славы Зеленского прошла - РИА Новости, 23.02.2025
В Крыму заявили, что минута славы Зеленского прошла
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:27:00+03:00
2025-02-23T11:27:00+03:00
в мире
владимир зеленский
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США. Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала. Финал же приближается как с нашей, так и с американской стороны", - сказал Константинов РИА Новости.По его мнению, американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть украинский конфликт в несколько ином, новом для себя ракурсе. "Но главное - Зеленский Трампу не нужен. Он свою роль уже отыграл. Занавес", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001093887.html
https://ria.ru/20250219/politika-2000406207.html
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в мире, владимир зеленский, владимир константинов, дональд трамп
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Дональд Трамп
В Крыму заявили, что минута славы Зеленского прошла

Глава парламента Крыма Константинов: минута славы Зеленского прошла

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ
10:14
"Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала. Финал же приближается как с нашей, так и с американской стороны", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть украинский конфликт в несколько ином, новом для себя ракурсе.
"Но главное - Зеленский Трампу не нужен. Он свою роль уже отыграл. Занавес", - сказал Константинов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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