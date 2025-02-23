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В Крыму назвали возможную отправку войск ЕС на Украину самоубийством - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:01 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/krym-2001080521.html
В Крыму назвали возможную отправку войск ЕС на Украину самоубийством
В Крыму назвали возможную отправку войск ЕС на Украину самоубийством - РИА Новости, 23.02.2025
В Крыму назвали возможную отправку войск ЕС на Украину самоубийством
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:01:00+03:00
2025-02-23T08:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
владимир константинов
метте фредериксен
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вопроса около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. "Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооружённые силы", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в ЕС привыкли отсиживаться под американским зонтиком безопасности. "Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет", - сказал Константинов. Как ранее сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250216/krym-1999643363.html
https://ria.ru/20250215/deputat-1999608523.html
https://ria.ru/20250217/gosduma-1999747687.html
украина
россия
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир константинов, метте фредериксен, дмитрий песков, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Константинов, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Крыму назвали возможную отправку войск ЕС на Украину самоубийством

Константинов: отправка войск ЕС на Украину станет самоубийственным решением

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Крыму заявили о попытке войск НАТО проникнуть на Украину
16 февраля, 08:27
Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вопроса около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
"Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооружённые силы", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в ЕС привыкли отсиживаться под американским зонтиком безопасности.
"Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет", - сказал Константинов.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Госдуме назвали цель отправки войск ЕС на Украину
15 февраля, 19:55
Как ранее сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине
17 февраля, 07:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Владимир КонстантиновМетте ФредериксенДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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