https://ria.ru/20250223/krasnoyarsk-2001143184.html

Вечный огонь вновь зажгли на площади Победы в Красноярске

Вечный огонь вновь зажгли на площади Победы в Красноярске - РИА Новости, 23.02.2025

Вечный огонь вновь зажгли на площади Победы в Красноярске

Вечный огонь вновь вернулся на площадь Победы в Красноярске, откуда был перемещен на время ее реконструкции, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:17:00+03:00

2025-02-23T17:17:00+03:00

2025-02-23T17:17:00+03:00

красноярск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Вечный огонь вновь вернулся на площадь Победы в Красноярске, откуда был перемещен на время ее реконструкции, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, церемония зажжения Вечного огня и возложения цветов прошла в воскресенье в День защитника Отечества в Красноярске возле Мемориала Победы. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции, представители законодательной и исполнительной власти края и города, представители силовых структур, молодёжных общественных организаций и жители региона. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Красноярска Степан Грандовский и председатель Красноярской региональной общественной организации "Союз ветеранов специальной военной операции", ветеран СВО Игорь Балаболенко зажгли Вечный огонь от лампады, в которой огонь хранился всё время, пока продолжался ремонт площади Победы. "Сейчас ремонт площади завершён, и огонь памяти вернулся уже на новое место, став центром обновлённого пространства. Рядом занял своё место почётный караул из постоянных участников службы "Пост № 1". В этом году исполняется десять лет возрождения традиции постовой службы у Вечного огня на Мемориале Победы", - говорится в сообщении. Губернатор Михаил Котюков во время торжественной церемонии отметил, что площадь Победы с Вечным огнем – это одно из самых значимых мест нашего края. "Сегодня здесь защитники Отечества разных поколений и ветераны Великой Отечественной войны передают эстафету молодым ребятам, которые заступили на "Пост № 1" и сами являются непосредственными наследниками поколения победителей, наших героев. Эта связь поколений есть основа нашей исторической памяти, преемственности защитников Отечества разных эпох", – сказал он.

https://ria.ru/20250219/programma-2000393807.html

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красноярск

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красноярск, михаил котюков, красноярский край