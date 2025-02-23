Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска
Пушилин: попытки противника контратаковать Красноармейск оперативно купируются
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики успешно купируют попытки контратак ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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"На Красноармейском направлении продолжающийся охват самого города Красноармейска. Мы видим попытки противника контратаковать. Но насколько у меня есть информация, все оперативно купируется. Безусловно, противник понимает все риски после освобождения Красноармейска", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
Он добавил, что по всей линии фронта ситуация на контроле и инициатива находится у Вооруженных сил РФ, в том числе на севере республики и на краснолиманском направлении.
Минобороны РФ в субботу сообщало, что подразделения группировки ВС России "Центр" нанесли поражение противнику в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе в районе Красноармейска.
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