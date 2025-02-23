https://ria.ru/20250223/krasnoarmeysk-2001166908.html

Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска

Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска - РИА Новости, 23.02.2025

Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска

Вооруженные силы России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики успешно купируют попытки контратак ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:59:00+03:00

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2025-02-23T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики успешно купируют попытки контратак ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "На Красноармейском направлении продолжающийся охват самого города Красноармейска. Мы видим попытки противника контратаковать. Но насколько у меня есть информация, все оперативно купируется. Безусловно, противник понимает все риски после освобождения Красноармейска", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Он добавил, что по всей линии фронта ситуация на контроле и инициатива находится у Вооруженных сил РФ, в том числе на севере республики и на краснолиманском направлении. Минобороны РФ в субботу сообщало, что подразделения группировки ВС России "Центр" нанесли поражение противнику в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе в районе Красноармейска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины