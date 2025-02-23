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Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/krasnoarmeysk-2001166908.html
Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска
Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска - РИА Новости, 23.02.2025
Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска
Вооруженные силы России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики успешно купируют попытки контратак ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:59:00+03:00
2025-02-23T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики успешно купируют попытки контратак ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "На Красноармейском направлении продолжающийся охват самого города Красноармейска. Мы видим попытки противника контратаковать. Но насколько у меня есть информация, все оперативно купируется. Безусловно, противник понимает все риски после освобождения Красноармейска", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Он добавил, что по всей линии фронта ситуация на контроле и инициатива находится у Вооруженных сил РФ, в том числе на севере республики и на краснолиманском направлении. Минобороны РФ в субботу сообщало, что подразделения группировки ВС России "Центр" нанесли поражение противнику в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе в районе Красноармейска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красноармейск
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в мире, россия, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации в районе Красноармейска

Пушилин: попытки противника контратаковать Красноармейск оперативно купируются

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики успешно купируют попытки контратак ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"На Красноармейском направлении продолжающийся охват самого города Красноармейска. Мы видим попытки противника контратаковать. Но насколько у меня есть информация, все оперативно купируется. Безусловно, противник понимает все риски после освобождения Красноармейска", - сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
Он добавил, что по всей линии фронта ситуация на контроле и инициатива находится у Вооруженных сил РФ, в том числе на севере республики и на краснолиманском направлении.
Минобороны РФ в субботу сообщало, что подразделения группировки ВС России "Центр" нанесли поражение противнику в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе в районе Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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