Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества
Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов отметили отвагу российских военнослужащих
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), в видеоролике, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса", поздравили российских военнослужащих с Днем защитника отечества и обратили внимание на их отвагу, профессионализм и силу духа.
"Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника отечества и поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов. Всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных", - сказал Овчинин.
Как отметил, в свою очередь, Гребенкин, военную службу выбирают смелые люди, привыкшие не словом, а делом доказывать свою любовь к Родине. Он поблагодарил всех военнослужащих и пожелал им крепкого здоровья, успехов, а также вернуться домой с победой.
"Наши защитники неустанно несут службу, чтобы мы могли спать, жить и работать, чтобы наша страна развивалась и крепла. Российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой, самоотверженностью и силой духа. И сегодня они снова проявляют свои лучшие качества на полях сражений", - добавил Вагнер.