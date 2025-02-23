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Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества - РИА Новости, 23.02.2025
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00:46 23.02.2025
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Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества
Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), в видеоролике,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:46:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), в видеоролике, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса", поздравили российских военнослужащих с Днем защитника отечества и обратили внимание на их отвагу, профессионализм и силу духа. "Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника отечества и поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов. Всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных", - сказал Овчинин. Как отметил, в свою очередь, Гребенкин, военную службу выбирают смелые люди, привыкшие не словом, а делом доказывать свою любовь к Родине. Он поблагодарил всех военнослужащих и пожелал им крепкого здоровья, успехов, а также вернуться домой с победой. "Наши защитники неустанно несут службу, чтобы мы могли спать, жить и работать, чтобы наша страна развивалась и крепла. Российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой, самоотверженностью и силой духа. И сегодня они снова проявляют свои лучшие качества на полях сражений", - добавил Вагнер.
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космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, Общество
Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества

Космонавты Овчинин, Вагнер и Горбунов отметили отвагу российских военнослужащих

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), в видеоролике, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса", поздравили российских военнослужащих с Днем защитника отечества и обратили внимание на их отвагу, профессионализм и силу духа.
"Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника отечества и поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов. Всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных", - сказал Овчинин.
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Как отметил, в свою очередь, Гребенкин, военную службу выбирают смелые люди, привыкшие не словом, а делом доказывать свою любовь к Родине. Он поблагодарил всех военнослужащих и пожелал им крепкого здоровья, успехов, а также вернуться домой с победой.
"Наши защитники неустанно несут службу, чтобы мы могли спать, жить и работать, чтобы наша страна развивалась и крепла. Российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой, самоотверженностью и силой духа. И сегодня они снова проявляют свои лучшие качества на полях сражений", - добавил Вагнер.
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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