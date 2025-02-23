https://ria.ru/20250223/kosmonavty-2001061639.html

Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества

Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества - РИА Новости, 23.02.2025

Российские космонавты поздравили военнослужащих с Днем защитника отечества

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), в видеоролике,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:46:00+03:00

2025-02-23T00:46:00+03:00

2025-02-23T00:46:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), в видеоролике, опубликованном пресс-службой "Роскосмоса", поздравили российских военнослужащих с Днем защитника отечества и обратили внимание на их отвагу, профессионализм и силу духа. "Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника отечества и поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов. Всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных", - сказал Овчинин. Как отметил, в свою очередь, Гребенкин, военную службу выбирают смелые люди, привыкшие не словом, а делом доказывать свою любовь к Родине. Он поблагодарил всех военнослужащих и пожелал им крепкого здоровья, успехов, а также вернуться домой с победой. "Наши защитники неустанно несут службу, чтобы мы могли спать, жить и работать, чтобы наша страна развивалась и крепла. Российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой, самоотверженностью и силой духа. И сегодня они снова проявляют свои лучшие качества на полях сражений", - добавил Вагнер.

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001058727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, общество