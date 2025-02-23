https://ria.ru/20250223/kontrataki-2001118893.html
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:15:00+03:00
2025-02-23T13:15:00+03:00
2025-02-23T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Отражены четыре контратаки противника", — указано в сводке.Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух полков в районах 17 приграничных населенных пунктов Курской области.Авиация и артиллерия ударили по личному составу и технике противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также 12-ти — в Сумской области Украины.Армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001119259.html
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
Минобороны: российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области