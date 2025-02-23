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В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 23.02.2025 (обновлено: 13:55 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/kontrataki-2001118893.html
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:15:00+03:00
2025-02-23T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Отражены четыре контратаки противника", — указано в сводке.Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух полков в районах 17 приграничных населенных пунктов Курской области.Авиация и артиллерия ударили по личному составу и технике противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также 12-ти — в Сумской области Украины.Армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001119259.html
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html
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Варвара Скокшина
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ

Минобороны: российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"Отражены четыре контратаки противника", — указано в сводке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в Курской области
13:17
Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух полков в районах 17 приграничных населенных пунктов Курской области.
Авиация и артиллерия ударили по личному составу и технике противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также 12-ти — в Сумской области Украины.
Армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта
08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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