https://ria.ru/20250223/kontrataki-2001118893.html

В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ

В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025

В Курской области отразили четыре контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:15:00+03:00

2025-02-23T13:15:00+03:00

2025-02-23T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Отражены четыре контратаки противника", — указано в сводке.Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух полков в районах 17 приграничных населенных пунктов Курской области.Авиация и артиллерия ударили по личному составу и технике противника в районах шести населенных пунктов Курской области, а также 12-ти — в Сумской области Украины.Армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250223/vsu-2001119259.html

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины