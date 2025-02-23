https://ria.ru/20250223/konflikt-2001161460.html

США признали правду о начале конфликта на Украине

США признали правду о начале конфликта на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

США признали правду о начале конфликта на Украине

Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире CNN. РИА Новости, 23.02.2025

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире CNN."Конфликта не должно было быть. Он был спровоцирован. Это не обязательно значит, что его спровоцировали русские", — сказал он.Ранее в воскресенье политик допустил, что в случае достижения мира на Украине американские компании смогут вернуться на российский рынок. Также, по его оптимистичному мнению, сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", а в качестве примера Уиткофф привел переговоры России и США в Саудовской Аравии.На этой неделе Трамп заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена. По его мнению, у российского руководства не было никаких причин, по которым оно хотело бы начать спецоперацию. Он снова подчеркнул, что Россию легко можно было бы отговорить, и повторил, что конфликт не должен был случиться.Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001155757.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154097.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, сша