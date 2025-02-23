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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/kiev-2001079470.html
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2025
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:25:00+03:00
2025-02-23T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на субботу в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 07.03 по мск. Помимо Киева в 07.09 мск тревога звучит в шести областях на севере и северо-западе Украины: Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
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Дарья Буймова
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в мире, киев, украина, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Хмельницкий (город)

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в ночь на субботу в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 07.03 по мск. Помимо Киева в 07.09 мск тревога звучит в шести областях на севере и северо-западе Украины: Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаХмельницкий (город)
 
 
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