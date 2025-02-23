https://ria.ru/20250223/kiev-2001079470.html
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2025
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:25:00+03:00
2025-02-23T07:25:00+03:00
2025-02-23T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
хмельницкий (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148550/02/1485500241_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_ce298704c0dc4942f528fb0334b01c1b.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на субботу в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 07.03 по мск. Помимо Киева в 07.09 мск тревога звучит в шести областях на севере и северо-западе Украины: Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148550/02/1485500241_197:0:5317:3840_1920x0_80_0_0_ba9f23437c978ceb7b80cd4d1207a61f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Хмельницкий (город)