https://ria.ru/20250223/kiev-2001079470.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2025

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T07:25:00+03:00

2025-02-23T07:25:00+03:00

2025-02-23T07:25:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на субботу в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 07.03 по мск. Помимо Киева в 07.09 мск тревога звучит в шести областях на севере и северо-западе Украины: Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, хмельницкий (город)