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В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:51 23.02.2025 (обновлено: 02:00 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/kiev-2001065647.html
В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов
В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов - РИА Новости, 23.02.2025
В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов
В Киеве пятый раз за ночь прогремели взрывы, свидетельствует публикация телеканала "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:51:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Киеве пятый раз за ночь прогремели взрывы, свидетельствует публикация телеканала "Общественное" в Telegram.Ранее издание "Общественное Новости" и украинский "24 канал" сообщали о четырех сериях взрывов в столице."В Киеве снова звучат взрывы", — говорится в посте.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе также звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Киеве прогремела пятая за ночь серия взрывов

В Киеве после воздушной тревоги прогремела пятая за ночь серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Киеве пятый раз за ночь прогремели взрывы, свидетельствует публикация телеканала "Общественное" в Telegram.
Ранее издание "Общественное Новости" и украинский "24 канал" сообщали о четырех сериях взрывов в столице.
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"В Киеве снова звучат взрывы", — говорится в посте.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе также звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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