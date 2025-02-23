https://ria.ru/20250223/kiev-2001060676.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 23.02.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:28:00+03:00
2025-02-23T00:28:00+03:00
2025-02-23T00:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал" в Telegram-канале. "Повторные взрывы в Киеве", - говорится в сообщении СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели новые взрывы