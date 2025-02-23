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ХАМАС призвало посредников к давлению на Израиль - РИА Новости, 23.02.2025
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11:02 23.02.2025 (обновлено: 11:39 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/khamas-2001097822.html
ХАМАС призвало посредников к давлению на Израиль
ХАМАС призвало посредников к давлению на Израиль - РИА Новости, 23.02.2025
ХАМАС призвало посредников к давлению на Израиль
Палестинское движение ХАМАС призвало посредников на переговорах с Израилем повлиять на него, чтобы более 600 подлежавших освобождению в субботу палестинских... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:02:00+03:00
2025-02-23T11:39:00+03:00
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ДОХА, 23 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало посредников на переговорах с Израилем повлиять на него, чтобы более 600 подлежавших освобождению в субботу палестинских узников обрели свободу.Ранее израильские власти отказались выполнять договоренность об освобождении из тюрем более 600 палестинских заключенных после того, как ХАМАС освободило шестерых израильских заложников, на которых их должны были обменять. Утверждалось, что причиной этого стали "унизительные церемонии" с заложниками, после которых Израиль потребовал гарантировать освобождение следующих пленных без аналогичных унижений."Мы призываем посредников и гарантов соглашения о прекращении огня оказать давление на оккупантов, чтобы они соблюдали соглашение и выполняли его положения без проволочек. Нежелание оккупантов взять на себя обязательство освободить пленных седьмой партии процесса обмена в согласованную дату представляет собой вопиющее нарушение соглашения", - заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, его слова приводит Telegram-канал движения.По его словам, ХАМАС "ответило на усилия посредников с целью добиться успеха обмена", в то время как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "продолжает тянуть и задерживать освобождение пленных".Представитель ХАМАС добавил, что церемония передачи заложников проходит "без всякого унижения, а наоборот, демонстрирует гуманное обращение с ними в отличие от палестинских узников, которые до последнего подвергаются пыткам и унижениям, а их родным даже запрещается праздновать их освобождение".Как сообщалось ранее, вызвавшие критику Израиля церемонии состоят в том, что освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры".
https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html
https://ria.ru/20250223/iran-2001067137.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС призвало посредников к давлению на Израиль

ХАМАС призвало посредников убедить Израиль отпустить палестинских узников

© AP Photo / Mohamamd Abu SamraОсвобождение троих израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025. Архивное фото
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ДОХА, 23 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало посредников на переговорах с Израилем повлиять на него, чтобы более 600 подлежавших освобождению в субботу палестинских узников обрели свободу.
Ранее израильские власти отказались выполнять договоренность об освобождении из тюрем более 600 палестинских заключенных после того, как ХАМАС освободило шестерых израильских заложников, на которых их должны были обменять. Утверждалось, что причиной этого стали "унизительные церемонии" с заложниками, после которых Израиль потребовал гарантировать освобождение следующих пленных без аналогичных унижений.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль
Вчера, 21:52
"Мы призываем посредников и гарантов соглашения о прекращении огня оказать давление на оккупантов, чтобы они соблюдали соглашение и выполняли его положения без проволочек. Нежелание оккупантов взять на себя обязательство освободить пленных седьмой партии процесса обмена в согласованную дату представляет собой вопиющее нарушение соглашения", - заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, его слова приводит Telegram-канал движения.
По его словам, ХАМАС "ответило на усилия посредников с целью добиться успеха обмена", в то время как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "продолжает тянуть и задерживать освобождение пленных".
Представитель ХАМАС добавил, что церемония передачи заложников проходит "без всякого унижения, а наоборот, демонстрирует гуманное обращение с ними в отличие от палестинских узников, которые до последнего подвергаются пыткам и унижениям, а их родным даже запрещается праздновать их освобождение".
Как сообщалось ранее, вызвавшие критику Израиля церемонии состоят в том, что освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры".
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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