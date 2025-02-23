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В Канаде будут принимать на военную службу рекрутов с СДВГ и астмой - РИА Новости, 23.02.2025
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20:39 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/kanada-2001165165.html
В Канаде будут принимать на военную службу рекрутов с СДВГ и астмой
В Канаде будут принимать на военную службу рекрутов с СДВГ и астмой - РИА Новости, 23.02.2025
В Канаде будут принимать на военную службу рекрутов с СДВГ и астмой
Вооруженные силы Канады буду рассматривать на военную службу рекрутов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), астмой и другими заболеваниями... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:39:00+03:00
2025-02-23T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Канады буду рассматривать на военную службу рекрутов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), астмой и другими заболеваниями из-за нехватки кадров, сообщает канадский телеканал CBC. "Теперь (вооруженные - ред.) силы (Канады - ред.) будут рассматривать кандидатов с "любыми состояниями" для зачисления, включая СДВГ, тревожность и астму", - сообщает CBC со ссылкой на заявление генерал-майора и военного хирурга Скотта Малкольма. По его словам, любые заболевания имеют свою степень выраженности, поэтому те, кто находится на нижнем или среднем уровне, "вряд ли столкнется с какими-либо проблемами при поступлении" на военную службу. В публикации отмечается, что такие меры предпринимаются на фоне серьезного кризиса, связанного с набором новых служащих. CBC пишет, что в общей сложности в войсках Канады не хватает более 13,6 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20250222/raysner-2000944471.html
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в мире, канада
В мире, Канада
В Канаде будут принимать на военную службу рекрутов с СДВГ и астмой

ВС Канады будут принимать на службу людей с СДВГ и астмой из-за нехватки кадров

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Канады буду рассматривать на военную службу рекрутов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), астмой и другими заболеваниями из-за нехватки кадров, сообщает канадский телеканал CBC.
"Теперь (вооруженные - ред.) силы (Канады - ред.) будут рассматривать кандидатов с "любыми состояниями" для зачисления, включая СДВГ, тревожность и астму", - сообщает CBC со ссылкой на заявление генерал-майора и военного хирурга Скотта Малкольма.
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По его словам, любые заболевания имеют свою степень выраженности, поэтому те, кто находится на нижнем или среднем уровне, "вряд ли столкнется с какими-либо проблемами при поступлении" на военную службу.
В публикации отмечается, что такие меры предпринимаются на фоне серьезного кризиса, связанного с набором новых служащих. CBC пишет, что в общей сложности в войсках Канады не хватает более 13,6 тысячи военнослужащих.
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