В Канаде будут принимать на военную службу рекрутов с СДВГ и астмой
ВС Канады будут принимать на службу людей с СДВГ и астмой из-за нехватки кадров
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Канады буду рассматривать на военную службу рекрутов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), астмой и другими заболеваниями из-за нехватки кадров, сообщает канадский телеканал CBC.
"Теперь (вооруженные - ред.) силы (Канады - ред.) будут рассматривать кандидатов с "любыми состояниями" для зачисления, включая СДВГ, тревожность и астму", - сообщает CBC со ссылкой на заявление генерал-майора и военного хирурга Скотта Малкольма.
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По его словам, любые заболевания имеют свою степень выраженности, поэтому те, кто находится на нижнем или среднем уровне, "вряд ли столкнется с какими-либо проблемами при поступлении" на военную службу.
В публикации отмечается, что такие меры предпринимаются на фоне серьезного кризиса, связанного с набором новых служащих. CBC пишет, что в общей сложности в войсках Канады не хватает более 13,6 тысячи военнослужащих.
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