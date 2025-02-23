Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны
Кадыров: Чечня всегда была и остается в авангарде защитников страны
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Чечня всегда была и остаётся в авангарде защитников страны, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.
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"Чеченская Республика всегда была и остаётся в авангарде защитников Отечества. Наши военнослужащие принимают активное участие в специальной военной операции, успешно справляются с поставленными задачами и находятся на высоком счету у командования. Мы гордимся тем, что наши бойцы, как и их предшественники, продолжают с честью выполнять свой долг, защищая мир и безопасность нашей страны", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченский народ в любой момент готов встать на защиту Родины. По словам Кадырова, это не просто долг, но и великая честь. "Мы знаем цену свободы и мира, и потому для нас всегда будет приоритетом защищать Родину, её суверенитет и целостность", - добавил он.
"В этот день я хочу поздравить президента Российской Федерации, нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина, а также всех доблестных воинов с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо великой Родины", - написал глава республики.