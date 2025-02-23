https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001137286.html

Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны

Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны - РИА Новости, 23.02.2025

Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны

Чечня всегда была и остаётся в авангарде защитников страны, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:12:00+03:00

2025-02-23T16:12:00+03:00

2025-02-23T16:14:00+03:00

общество

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Чечня всегда была и остаётся в авангарде защитников страны, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. "Чеченская Республика всегда была и остаётся в авангарде защитников Отечества. Наши военнослужащие принимают активное участие в специальной военной операции, успешно справляются с поставленными задачами и находятся на высоком счету у командования. Мы гордимся тем, что наши бойцы, как и их предшественники, продолжают с честью выполнять свой долг, защищая мир и безопасность нашей страны", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что чеченский народ в любой момент готов встать на защиту Родины. По словам Кадырова, это не просто долг, но и великая честь. "Мы знаем цену свободы и мира, и потому для нас всегда будет приоритетом защищать Родину, её суверенитет и целостность", - добавил он. "В этот день я хочу поздравить президента Российской Федерации, нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина, а также всех доблестных воинов с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо великой Родины", - написал глава республики.

https://ria.ru/20250223/putin-2001058727.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рамзан кадыров, владимир путин