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Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны - РИА Новости, 23.02.2025
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16:12 23.02.2025 (обновлено: 16:14 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001137286.html
Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны
Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны - РИА Новости, 23.02.2025
Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны
Чечня всегда была и остаётся в авангарде защитников страны, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:12:00+03:00
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общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Чечня всегда была и остаётся в авангарде защитников страны, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. "Чеченская Республика всегда была и остаётся в авангарде защитников Отечества. Наши военнослужащие принимают активное участие в специальной военной операции, успешно справляются с поставленными задачами и находятся на высоком счету у командования. Мы гордимся тем, что наши бойцы, как и их предшественники, продолжают с честью выполнять свой долг, защищая мир и безопасность нашей страны", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что чеченский народ в любой момент готов встать на защиту Родины. По словам Кадырова, это не просто долг, но и великая честь. "Мы знаем цену свободы и мира, и потому для нас всегда будет приоритетом защищать Родину, её суверенитет и целостность", - добавил он. "В этот день я хочу поздравить президента Российской Федерации, нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина, а также всех доблестных воинов с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо великой Родины", - написал глава республики.
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общество, рамзан кадыров, владимир путин
Общество, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны

Кадыров: Чечня всегда была и остается в авангарде защитников страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Чечня всегда была и остаётся в авангарде защитников страны, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.
«
"Чеченская Республика всегда была и остаётся в авангарде защитников Отечества. Наши военнослужащие принимают активное участие в специальной военной операции, успешно справляются с поставленными задачами и находятся на высоком счету у командования. Мы гордимся тем, что наши бойцы, как и их предшественники, продолжают с честью выполнять свой долг, защищая мир и безопасность нашей страны", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченский народ в любой момент готов встать на защиту Родины. По словам Кадырова, это не просто долг, но и великая честь. "Мы знаем цену свободы и мира, и потому для нас всегда будет приоритетом защищать Родину, её суверенитет и целостность", - добавил он.
"В этот день я хочу поздравить президента Российской Федерации, нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина, а также всех доблестных воинов с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо великой Родины", - написал глава республики.
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
Вчера, 00:09
 
ОбществоРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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