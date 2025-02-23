https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001132670.html

Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году

Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году - РИА Новости, 23.02.2025

Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале напомнил о депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:26:00+03:00

2025-02-23T15:26:00+03:00

2025-02-23T15:26:00+03:00

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рамзан кадыров

иосиф сталин (джугашвили)

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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале напомнил о депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. "Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года, по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. <…> Этот преступный приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней", - написал Кадыров. Он отметил, что ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этой трагедии, "не выдерживают никакой критики". По словам Кадырова, история доказала их несостоятельность, тысячи чеченцев героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, героически защищали Сталинград и участвовали в освобождении блокадного Ленинграда. "В 2015 году президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы". Это стало важным признанием вклада нашего народа и положило конец попыткам очернить его историю", - отметил глава республики. Он также добавил, что в Чечне всегда будут помнить жертв этой страшной трагедии и сделают все возможное, "чтобы подобные преступления никогда не повторились". Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, всего выселили более полумиллиона человек. Официальными причинами депортации назывались сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.

https://ria.ru/20240820/putin-1967416596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, средняя азия, сталинград, ленинград, рамзан кадыров, иосиф сталин (джугашвили), владимир путин