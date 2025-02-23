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Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году - РИА Новости, 23.02.2025
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15:26 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001132670.html
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году - РИА Новости, 23.02.2025
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале напомнил о депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:26:00+03:00
2025-02-23T15:26:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале напомнил о депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года. "Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года, по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. &lt;…&gt; Этот преступный приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней", - написал Кадыров. Он отметил, что ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этой трагедии, "не выдерживают никакой критики". По словам Кадырова, история доказала их несостоятельность, тысячи чеченцев героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, героически защищали Сталинград и участвовали в освобождении блокадного Ленинграда. "В 2015 году президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы". Это стало важным признанием вклада нашего народа и положило конец попыткам очернить его историю", - отметил глава республики. Он также добавил, что в Чечне всегда будут помнить жертв этой страшной трагедии и сделают все возможное, "чтобы подобные преступления никогда не повторились". Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, всего выселили более полумиллиона человек. Официальными причинами депортации назывались сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.
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общество, средняя азия, сталинград, ленинград, рамзан кадыров, иосиф сталин (джугашвили), владимир путин
Общество, Средняя Азия, Сталинград, Ленинград, Рамзан Кадыров, Иосиф Сталин (Джугашвили), Владимир Путин
Кадыров напомнил о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году

Кадыров назвал приказ Сталина о депортации чеченцев в 1944 году бесчеловечным

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале напомнил о депортации чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года.
«
"Сегодня скорбная дата в истории чеченского народа: 23 февраля 1944 года, по бесчеловечному приказу проклятого Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию. <…> Этот преступный приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней", - написал Кадыров.
Он отметил, что ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этой трагедии, "не выдерживают никакой критики". По словам Кадырова, история доказала их несостоятельность, тысячи чеченцев героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, героически защищали Сталинград и участвовали в освобождении блокадного Ленинграда.
"В 2015 году президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость, присвоив Грозному почетное звание "Город воинской славы". Это стало важным признанием вклада нашего народа и положило конец попыткам очернить его историю", - отметил глава республики. Он также добавил, что в Чечне всегда будут помнить жертв этой страшной трагедии и сделают все возможное, "чтобы подобные преступления никогда не повторились".
Массовое выселение чеченцев и ингушей из родных мест в Казахстан и Сибирь началось 23 февраля 1944 года. По оценкам историков, всего выселили более полумиллиона человек. Официальными причинами депортации назывались сотрудничество с фашистскими оккупантами и антисоветская деятельность.
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ОбществоСредняя АзияСталинградЛенинградРамзан КадыровИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир Путин
 
 
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