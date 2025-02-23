Явка на выборах в бундестаг к 14:00 составила 52 процента
Центризбирком ФРГ: явка на досрочных парламентских выборах к 14:00 составила 52%
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Германии составила 52% к 14.00 (16.00 мск), сообщается на сайте центральной избирательной комиссии ФРГ.
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"На сегодняшних выборах в бундестаг явка… на избирательных участках к 14.00 составила 52%", - говорится в пресс-релизе.
На предыдущих парламентских выборах в 2021 году итоговая явка составила 76,4%. При этом тогда к 14.00 на избирательных участках проголосовали лишь 36,5% избирателей, сообщается на сайте телеканала ARD. Однако в 2021 году большая доля голосов (47%) была отдана по почте на фоне пандемии COVID-19. Пока избирком не располагает данными о количестве избирателей, проголосовавших вне избирательных участков на сегодняшних выборах.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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