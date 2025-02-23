https://ria.ru/20250223/izrail-2001068368.html

Израиль отложил обмен палестинских заключенных

Израиль отложил обмен палестинских заключенных - РИА Новости, 23.02.2025

Израиль отложил обмен палестинских заключенных

Израиль отложил запланированный на 22 февраля обмен палестинских заключенных на фоне "унизительных церемоний" с освобожденными из сектора Газа заложниками,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T02:41:00+03:00

2025-02-23T02:41:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Израиль отложил запланированный на 22 февраля обмен палестинских заключенных на фоне "унизительных церемоний" с освобожденными из сектора Газа заложниками, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис премьер-министра стран Биньямина Нетаньяху.Согласно агентству, заявление офиса было сделано в воскресенье."Израиль заявляет, что освобождение более 600 палестинских заключенных откладывается до тех пор, пока "не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и (не будет - ред.) унизительных церемоний" при передаче израильских пленных в секторе Газа", - отмечает агентство со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.В субботу ХАМАС освободило шестерых израильских заложников в ходе седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее офис по делам пленных в ХАМАС заявлял, что в ответ Израиль должен отпустить более 600 палестинских заключенных, но на данный момент они все еще не были освобождены.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html

https://ria.ru/20250222/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, хамас, катар, египет