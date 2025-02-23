Израиль отложил обмен палестинских заключенных
Израиль отложил обмен заключенных из-за унизительных церемоний с заложниками
© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Израиль отложил запланированный на 22 февраля обмен палестинских заключенных на фоне "унизительных церемоний" с освобожденными из сектора Газа заложниками, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис премьер-министра стран Биньямина Нетаньяху.
Согласно агентству, заявление офиса было сделано в воскресенье.
"Израиль заявляет, что освобождение более 600 палестинских заключенных откладывается до тех пор, пока "не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и (не будет - ред.) унизительных церемоний" при передаче израильских пленных в секторе Газа", - отмечает агентство со ссылкой на заявление офиса премьер-министра.
В субботу ХАМАС освободило шестерых израильских заложников в ходе седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее офис по делам пленных в ХАМАС заявлял, что в ответ Израиль должен отпустить более 600 палестинских заключенных, но на данный момент они все еще не были освобождены.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.