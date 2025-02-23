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Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром - РИА Новости, 23.02.2025
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01:56 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/izrail-2001066013.html
Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром
Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром - РИА Новости, 23.02.2025
Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:56:00+03:00
2025-02-23T01:56:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения второй фазы сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника на странице в соцсети X. В начале января Равид со ссылкой на источники сообщал, что Дермер планировал посетить США для встречи с чиновниками президента Дональда Трампа. "Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится в субботу вечером в Майами с доверенным лицом (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху министром Роном Дермером, чтобы обсудить вторую фазу соглашения о заложниках и прекращении огня в секторе Газа", - написал Равид. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250216/izrail-1999651116.html
https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html
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сша
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в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром

Уиткофф встретится с министром стратегического планирования Израиля Дермером

© Getty Images / Anna MoneymakerСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения второй фазы сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника на странице в соцсети X.
В начале января Равид со ссылкой на источники сообщал, что Дермер планировал посетить США для встречи с чиновниками президента Дональда Трампа.
Партия авиабомб MK-84, отправка которых была санкционирована новой американской администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом, доставлена в Израиль. 16 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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"Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится в субботу вечером в Майами с доверенным лицом (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху министром Роном Дермером, чтобы обсудить вторую фазу соглашения о заложниках и прекращении огня в секторе Газа", - написал Равид.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокСтив УиткоффДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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