Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром
Уиткофф встретится с министром стратегического планирования Израиля Дермером
© Getty Images / Anna MoneymakerСтив Уиткофф
© Getty Images / Anna Moneymaker
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения второй фазы сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника на странице в соцсети X.
В начале января Равид со ссылкой на источники сообщал, что Дермер планировал посетить США для встречи с чиновниками президента Дональда Трампа.
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"Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится в субботу вечером в Майами с доверенным лицом (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху министром Роном Дермером, чтобы обсудить вторую фазу соглашения о заложниках и прекращении огня в секторе Газа", - написал Равид.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.