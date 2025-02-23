https://ria.ru/20250223/izrail-2001066013.html

Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром

Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром - РИА Новости, 23.02.2025

Спецпосланник США Уиткофф встретится с израильским министром

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:56:00+03:00

2025-02-23T01:56:00+03:00

2025-02-23T01:56:00+03:00

в мире

израиль

сша

ближний восток

стив уиткофф

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф встретится с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером для обсуждения второй фазы сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника на странице в соцсети X. В начале января Равид со ссылкой на источники сообщал, что Дермер планировал посетить США для встречи с чиновниками президента Дональда Трампа. "Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится в субботу вечером в Майами с доверенным лицом (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху министром Роном Дермером, чтобы обсудить вторую фазу соглашения о заложниках и прекращении огня в секторе Газа", - написал Равид. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250216/izrail-1999651116.html

https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html

израиль

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году