https://ria.ru/20250223/iran-2001067986.html
Иран продолжает взаимодействие с ЕС для снятия санкций, заявил глава МИД
Иран продолжает взаимодействие с ЕС для снятия санкций, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.02.2025
Иран продолжает взаимодействие с ЕС для снятия санкций, заявил глава МИД
Тегеран учитывает предыдущий опыт, однако как и прежде, взаимодействует с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) и Европейским Союзом в целях снятия... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T02:31:00+03:00
2025-02-23T02:31:00+03:00
2025-02-23T02:31:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Тегеран учитывает предыдущий опыт, однако как и прежде, взаимодействует с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) и Европейским Союзом в целях снятия санкций, заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Исламская Республика Иран с учетом предыдущего опыта по-прежнему взаимодействует с тремя европейскими странами и ЕС для снятия незаконных санкций", - приводит слова министра иранское внешнеполитическое ведомство.
https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), великобритания, германия, аббас аракчи, евросоюз, иран
В мире, Тегеран (город), Великобритания, Германия, Аббас Аракчи, Евросоюз, Иран
Иран продолжает взаимодействие с ЕС для снятия санкций, заявил глава МИД
Аракчи: Иран продолжает взаимодействие с евротройкой и ЕС для снятия санкций