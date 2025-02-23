https://ria.ru/20250223/iran-2001067986.html

Иран продолжает взаимодействие с ЕС для снятия санкций, заявил глава МИД

Иран продолжает взаимодействие с ЕС для снятия санкций, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.02.2025

Иран продолжает взаимодействие с ЕС для снятия санкций, заявил глава МИД

Тегеран учитывает предыдущий опыт, однако как и прежде, взаимодействует с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) и Европейским Союзом в целях снятия... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T02:31:00+03:00

2025-02-23T02:31:00+03:00

2025-02-23T02:31:00+03:00

в мире

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Тегеран учитывает предыдущий опыт, однако как и прежде, взаимодействует с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) и Европейским Союзом в целях снятия санкций, заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Исламская Республика Иран с учетом предыдущего опыта по-прежнему взаимодействует с тремя европейскими странами и ЕС для снятия незаконных санкций", - приводит слова министра иранское внешнеполитическое ведомство.

https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html

тегеран (город)

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), великобритания, германия, аббас аракчи, евросоюз, иран