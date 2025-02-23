Глава МИД Ирана призвал ускорить суды над властями Израиля
Глава МИД Ирана Аракчи призвал ускорить суды по делам о преступлениях Израиля
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом призвал мировое сообщество ускорить судебные разбирательства, проходящие в международных судах по делам о военных преступлениях израильских властей по отношению к палестинскому народу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
"Рассматривая последние события в регионе (Ближнего Востока - ред.) и мире, Сейед Аббас Аракчи осудил продолжение оккупации и преступления израильского режима в оккупированной Палестине и призвал международное сообщество со всей серьезностью ускорить судебные и уголовные разбирательства в международных судах для рассмотрения дел о геноциде и военных преступлениях лидеров оккупационного режима", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.
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Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За это время Израиль успел освободить 23 заложников, а также пятерых граждан Таиланда, отпустив из под стражи более тысячи палестинских заключенных, десятки из которых были приговорены к пожизненному заключению за террор.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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