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Глава МИД Ирана призвал ускорить суды над властями Израиля - РИА Новости, 23.02.2025
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02:20 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/iran-2001067137.html
Глава МИД Ирана призвал ускорить суды над властями Израиля
Глава МИД Ирана призвал ускорить суды над властями Израиля - РИА Новости, 23.02.2025
Глава МИД Ирана призвал ускорить суды над властями Израиля
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом призвал мировое сообщество ускорить... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T02:20:00+03:00
2025-02-23T02:20:00+03:00
в мире
израиль
иран
нидерланды
аббас аракчи
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом призвал мировое сообщество ускорить судебные разбирательства, проходящие в международных судах по делам о военных преступлениях израильских властей по отношению к палестинскому народу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство. "Рассматривая последние события в регионе (Ближнего Востока - ред.) и мире, Сейед Аббас Аракчи осудил продолжение оккупации и преступления израильского режима в оккупированной Палестине и призвал международное сообщество со всей серьезностью ускорить судебные и уголовные разбирательства в международных судах для рассмотрения дел о геноциде и военных преступлениях лидеров оккупационного режима", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За это время Израиль успел освободить 23 заложников, а также пятерых граждан Таиланда, отпустив из под стражи более тысячи палестинских заключенных, десятки из которых были приговорены к пожизненному заключению за террор. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней. Гарантами текущего соглашения между сектором Газа и Израилем выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Гаранты ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250212/izrail-1998783254.html
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в мире, израиль, иран, нидерланды, аббас аракчи, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Иран, Нидерланды, Аббас Аракчи, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Ирана призвал ускорить суды над властями Израиля

Глава МИД Ирана Аракчи призвал ускорить суды по делам о преступлениях Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом призвал мировое сообщество ускорить судебные разбирательства, проходящие в международных судах по делам о военных преступлениях израильских властей по отношению к палестинскому народу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
"Рассматривая последние события в регионе (Ближнего Востока - ред.) и мире, Сейед Аббас Аракчи осудил продолжение оккупации и преступления израильского режима в оккупированной Палестине и призвал международное сообщество со всей серьезностью ускорить судебные и уголовные разбирательства в международных судах для рассмотрения дел о геноциде и военных преступлениях лидеров оккупационного режима", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.
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Режим прекращения огня действует с 19 января в секторе Газа в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За это время Израиль успел освободить 23 заложников, а также пятерых граждан Таиланда, отпустив из под стражи более тысячи палестинских заключенных, десятки из которых были приговорены к пожизненному заключению за террор.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Гарантами текущего соглашения между сектором Газа и Израилем выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Гаранты ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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