https://ria.ru/20250223/investitsii-2001071789.html

В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования - РИА Новости, 23.02.2025

В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

Рублевые финансовые инструменты, в отличие от долларовых накоплений, в частности, индивидуальные инвестиционные счета, позволяют зафиксировать выгодную... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:34:00+03:00

2025-02-23T03:34:00+03:00

2025-02-23T03:34:00+03:00

экономика

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997357401_0:19:2806:1597_1920x0_80_0_0_b921620a6382fddd30263483f72b0b6d.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Рублевые финансовые инструменты, в отличие от долларовых накоплений, в частности, индивидуальные инвестиционные счета, позволяют зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперёд, обеспечивают сохранность капитала и приносят стабильный доход, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "Вложение в наличную валюту не приносит процентного дохода, в отличие от рублевых инструментов. В частности, вложения в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с финансовыми инструментами с минимальными или вовсе отмененными комиссиями на покупку — огромное преимущество. Не могу не упомянуть, что ИИС позволяют получить возврат подоходного налога, а это очень значительный доход. Отмечу, что ИИС - это долгосрочные вложения. То есть, проще говоря, выгодно класть короткие деньги на депозиты, а длинные в ИИС ради дополнительных преимуществ", - сказал Гаврилов. По его словам, дополнительное преимущество ИИС заключается в том, что инструменты с фиксированным доходом, такие как ОФЗ, уже содержат в себе огромный дисконт, приближающий их доходность с доходностью банковских депозитов, что позволяет зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперёд. "Так рублевые вложения не только обеспечивают сохранность капитала, но и приносят стабильный доход. В отличие от долларовых накоплений, которые хранятся без прибыли, вложения в рублевые инструменты приносят реальную выгоду. Суть дисконтирования не в уравнивании с ключевой ставкой, а в уравнивании с депозитными ставками. И здесь очень важная выгода в том, что даже если депозиты рано или поздно снизятся в доходности, ОФЗ можно купить на долгий срок, таким образом зафиксировав высокую доходность", - отметил депутат. Он сообщил, что если человек приобретает доллары в обменнике, он сталкивается с фиксированными затратами на каждую операцию, при этом рублевые депозиты обеспечивают не только сохранность капитала, но и его увеличение. "В условиях текущей процентной политики Банка России доходность рублевых активов остается крайне высокой, что делает их особо привлекательными по сравнению с вложением в любую иностранную валюту", - рассказал Гаврилов. Парламентарий обратил внимание, что именно рубль даёт очень хорошую доходность, а например, вклад в долларах имеет доход номинально ниже. Он указал, что в надежных больших банках вклады в долларах и евро сейчас вообще не предлагают, а там, где такая опция есть - доход не превысит 3% или в редких случаях 4%. По его мнению, нести свои сбережения в банк без имени, с низким рейтингом и единственным офисом является сомнительной лотереей. "Курс рубля продолжает демонстрировать возросшую устойчивость, но пока обменники практически не реагируют на официальные колебания — цена покупки в среднем 88 рублей за доллар, а цена продажи — в среднем 95 рублей за доллар, поэтому нет никаких оснований спешить в обменник, чтобы обменять рубли на доллары", - добавил Гаврилов. Он подчеркнул, что разница между официальным курсом и ценами в обменниках остаётся высокой, и даже если межбанковский курс снизится, обменники будут вынуждены корректировать стоимость продажи, чтобы соответствовать законодательным нормам. "Разница между курсами покупки и продажи, вызванная ожиданием волны покупателей долларов, остается спекулятивно высокой, что уже делает покупку валюты менее привлекательной. Да, сейчас они не спешат резко снижать курс, но если официальный курс будет и дальше активно снижаться, то со временем они будут вынуждены это сделать, что создаёт риск для тех, кто купит доллары по завышенной цене сейчас. Это логично и понятно - если курс продолжит снижаться, убытки станут неизбежными", - считает депутат. По его словам, даже если предположить, что доллар к лету вырастет до 100 рублей, обменники не предложат для продажи курс, равный межбанковскому, в результате прибыль от операции окажется крайне несущественной. Он отметил, что если человек сегодня купит доллары по 93-95 рублей, а летом продаст их с учетом курса обменника максимум за 97 рублей, прибыль составит лишь 3%, при этом, если он приобрел валюту в небольших объемах, то с него, как правило, ещё возьмут и дополнительную комиссию. в результате, по мнению Гаврилова, подобные операции попросту теряют смысл. "Многие сторонники поспешных валютных операций ссылаются на долгосрочные колебания курса. Однако даже прогнозы о возможном росте доллара к лету не предполагают значительных изменений", - считает парламентарий. Он отметил, что в условиях, когда даже при оптимистичном сценарии доллар может достичь 95-100 рублей, разница с текущим курсом покупки-продажи остается в пределах, которые не дают серьезных преимуществ. "Валютный рынок подвержен резким краткосрочным движениям, но выгода от резких курсовых перепадов доступна только крупным профессиональным инвесторам. В обменных пунктах в период резких колебаний курса ЦБ всегда наблюдается одна и та же картина: разрыв между курсами покупки и продажи долларов резко увеличивается. Обменники наживаются на ажиотаже, а точнее сказать - на склонности людей к импульсивным финансовым решениям. Прежде чем принимать решения, стоит рассматривать не только сам курс, но и вопросы конвертации, комиссий, времени удержания актива и возможных альтернативных способов размещения средств", - рассказал парламентарий. Также, по словам депутата, следует учитывать транзакционные издержки, в отличие от операций на фондовом рынке или банковских вкладах, покупка валюты сопряжена с высокими спредами и комиссиями. "Инфляция в стране остается высокой, и как раз именно в таких условиях рублевые депозиты остаются наиболее выгодным решением, поскольку доходность по ним достигает 18–20% годовых и более, что значительно превышает даже максимальные оценки инфляции. Это позволяет и компенсировать потери от обесценивания денег, и зафиксировать реальную прибыль. В отличие от доллара, который сам подвержен инфляционным процессам и не приносит такого процентного дохода, рублевые инструменты позволяют приумножать капитал, с ликвидностью и стабильностью вложений", - подчеркнул Гаврилов. По его мнению, у многих людей сложилось впечатление, что доллар является беспрекословно крепкой валютой, но и он подвержен инфляции. Он рассказал, что ослабление доллара не так заметно в течение одного года, но за достаточно долгий период товарное обесценение этой валюты становится очень существенным. По словам депутата, за 4 года, с 2021 по 2024 гг. накопленная долларовая инфляция составила 21,2 % (в среднем по 5% в год). "Высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики все более обременительными делают и займы. Рост процентных ставок повышает выплаты, ограничивая доступность заемных средств. Почему мы об этом говорим в контексте доллара — некоторые люди реально берут кредиты для покупки долларов, рассчитывая заработать на курсовой разнице, но такая стратегия экономически несостоятельна. Волатильность валютного рынка делает точные прогнозы невозможными, а большие кредитные платежи перекрывают потенциальную прибыль. В случае снижения курса заемщик несет двойные убытки: выплачивает проценты по займу и фиксирует потери на валютной сделке. В текущих условиях разумнее избегать новых долгов и направлять средства в более стабильные финансовые инструменты — рублевые депозиты и облигации", - сообщил глава комитета Госдумы. Он считает, что текущая ситуация не оставляет оснований для срочной покупки долларов, а те, кто спекулируют на курсовых колебаниях, не имеют под этим рациональных экономических обоснований особенно в долгосрочной перспективе. "Спешу заметить, что либеральные круги, которые систематически специально занижают роль рублевых инструментов и нашей национальной валюты в целом, не учитывают актуальные рыночные факторы и изменения в финансовой системе, что ведет к искажённому восприятию ситуации у наших граждан. Колебания курса и рассуждения о мнимой прибыли — распространенное заблуждение, которое нередко используется, кстати, многими мошенниками", - добавил Гаврилов. По мнению депутата, они манипулируют паническими спонтанными настроениями, предлагая якобы выгодные схемы покупки валюты, создавая фиктивные инвестиционные инструменты, обещая высокую доходность, но в реальности такие схемы с долларами приводят людей только к убыткам, поскольку на рынке отсутствуют гарантии устойчивого роста курса. "Разные интересы экспортеров и импортеров, потребности бюджета и стоимость обслуживания госдолга создают разнонаправленные движения курса рубля. Эти факторы оказывают взаимное влияние, что делает краткосрочные спекуляции на валютном рынке рискованными как для частных лиц, так и для крупных компаний, стремящихся хеджировать риски своей доходности. Если геополитическая и макроэкономическая обстановка останется стабильной, а наши внешнеторговые возможности расширятся, то рубль может продолжить укрепление. Однако понятно, что экспортерам выгоден низкий рубль, так как за валюту они получают больше рублей, в то время как импорт требует более крепкой национальной валюты, что создаёт противоположные тенденции и повышает волатильность", - заключил он.

https://ria.ru/20250120/vklady-1994417250.html

https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html

https://ria.ru/20241104/monety-1981760843.html

https://ria.ru/20240809/sberezheniya-1965073140.html

https://ria.ru/20250215/ekonomika-1999517984.html

https://ria.ru/20241219/investirovanie-1781425843.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, центральный банк рф (цб рф)