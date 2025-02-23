https://ria.ru/20250223/gumpomosch-2001109224.html
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года - РИА Новости, 23.02.2025
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года
Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили в приграничные и новые регионы РФ за три года, сообщается на РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:26:00+03:00
2025-02-23T12:26:00+03:00
2025-02-23T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили в приграничные и новые регионы РФ за три года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили на новые и приграничные территории Российской Федерации за три года. Сегодня в столице работает 15 штабов по сбору гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что жители столицы принесли в штабы "Москва помогает" около 4,6 миллиона единиц товаров, помощь оказали более 74,5 тысячи москвичей и свыше 660 организаций - от столичных школ до представителей бизнеса. Отмечается, что самой востребованной категорией помощи стали продукты питания: крупы, макароны, консервы, сладости, чай, кофе, сахар и многое другое. Также для школьников и студентов новых и приграничных регионов передавали канцелярские принадлежности, для малышей - питание, игрушки, памперсы, пеленки и средства по уходу. Взрослым отправляли теплые куртки, пальто, свитеры, футболки, рубашки, детям - комбинезоны, платья, юбки, брюки, спортивные костюмы и обувь. Также москвичи приносят хозтовары и средства личной гигиены.
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россия, москва
Надежные люди, Россия, Москва
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года
Проект "Москва помогает" направил в приграничье более 1600 тонн гумпомощи
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили в приграничные и новые регионы РФ за три года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили на новые и приграничные территории Российской Федерации за три года. Сегодня в столице работает 15 штабов по сбору гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жители столицы принесли в штабы "Москва помогает" около 4,6 миллиона единиц товаров, помощь оказали более 74,5 тысячи москвичей и свыше 660 организаций - от столичных школ до представителей бизнеса.
Отмечается, что самой востребованной категорией помощи стали продукты питания: крупы, макароны, консервы, сладости, чай, кофе, сахар и многое другое. Также для школьников и студентов новых и приграничных регионов передавали канцелярские принадлежности, для малышей - питание, игрушки, памперсы, пеленки и средства по уходу. Взрослым отправляли теплые куртки, пальто, свитеры, футболки, рубашки, детям - комбинезоны, платья, юбки, брюки, спортивные костюмы и обувь. Также москвичи приносят хозтовары и средства личной гигиены.