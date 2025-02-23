Рейтинг@Mail.ru
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:26 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/gumpomosch-2001109224.html
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года - РИА Новости, 23.02.2025
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года
Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили в приграничные и новые регионы РФ за три года, сообщается на РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:26:00+03:00
2025-02-23T12:26:00+03:00
надежные люди
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили в приграничные и новые регионы РФ за три года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили на новые и приграничные территории Российской Федерации за три года. Сегодня в столице работает 15 штабов по сбору гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что жители столицы принесли в штабы "Москва помогает" около 4,6 миллиона единиц товаров, помощь оказали более 74,5 тысячи москвичей и свыше 660 организаций - от столичных школ до представителей бизнеса. Отмечается, что самой востребованной категорией помощи стали продукты питания: крупы, макароны, консервы, сладости, чай, кофе, сахар и многое другое. Также для школьников и студентов новых и приграничных регионов передавали канцелярские принадлежности, для малышей - питание, игрушки, памперсы, пеленки и средства по уходу. Взрослым отправляли теплые куртки, пальто, свитеры, футболки, рубашки, детям - комбинезоны, платья, юбки, брюки, спортивные костюмы и обувь. Также москвичи приносят хозтовары и средства личной гигиены.
https://ria.ru/20250222/fond-2001018610.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_1d39d8744d284f00d85923dc33ba4324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва
Надежные люди, Россия, Москва
Проект "Москва помогает" направил более 1,6 тысячи тонн гумпомощи за 3 года

Проект "Москва помогает" направил в приграничье более 1600 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили в приграничные и новые регионы РФ за три года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 1,6 тысячи тонн гуманитарного груза, собранного в рамках проекта "Москва помогает", отправили на новые и приграничные территории Российской Федерации за три года. Сегодня в столице работает 15 штабов по сбору гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жители столицы принесли в штабы "Москва помогает" около 4,6 миллиона единиц товаров, помощь оказали более 74,5 тысячи москвичей и свыше 660 организаций - от столичных школ до представителей бизнеса.
Отмечается, что самой востребованной категорией помощи стали продукты питания: крупы, макароны, консервы, сладости, чай, кофе, сахар и многое другое. Также для школьников и студентов новых и приграничных регионов передавали канцелярские принадлежности, для малышей - питание, игрушки, памперсы, пеленки и средства по уходу. Взрослым отправляли теплые куртки, пальто, свитеры, футболки, рубашки, детям - комбинезоны, платья, юбки, брюки, спортивные костюмы и обувь. Также москвичи приносят хозтовары и средства личной гигиены.
Основатель благотворительного фонда Честь имею Евгений Осколков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Москве открылся благотворительный фонд "Честь имею" для помощи бойцам
Вчера, 17:44
 
Надежные людиРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала