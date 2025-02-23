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В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах - РИА Новости, 23.02.2025
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16:48 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/gruziya-2001140282.html
В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах
В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах - РИА Новости, 23.02.2025
В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент Грузии законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил спикер... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:48:00+03:00
2025-02-23T16:48:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент Грузии законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. Ранее в начале февраля в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act), чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния". "Инициирован американский закон FARA. Мы начнем обсуждать проект на следующей неделе. Все увидят, что это точный перевод. Если у кого-то есть претензии к какому-либо слову, запятой, пункту текста, - обращайтесь к Соединенным Штатам", - заявил Папуашвили журналистам. Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
https://ria.ru/20250223/ssha-2001124707.html
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в мире, грузия, сша, тбилиси, евросоюз
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Евросоюз
В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах

В парламент Грузии внесли аналогичный американскому проект об иноагентах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент Грузии законопроект о прозрачности иностранного влияния, аналогичный американскому, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
Ранее в начале февраля в "Грузинской мечте" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act), чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния".
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"Инициирован американский закон FARA. Мы начнем обсуждать проект на следующей неделе. Все увидят, что это точный перевод. Если у кого-то есть претензии к какому-либо слову, запятой, пункту текста, - обращайтесь к Соединенным Штатам", - заявил Папуашвили журналистам.
Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
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