https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html

Визу в Грузию потребовали у россиян при регистрации в Turkish Airlines

Визу в Грузию потребовали у россиян при регистрации в Turkish Airlines - РИА Новости, 23.02.2025

Визу в Грузию потребовали у россиян при регистрации в Turkish Airlines

Двух гражданок России отказывались регистрировать на авиарейс из Буэнос-Айреса в Тбилиси без грузинской визы, несмотря на безвизовый режим, рассказала РИА... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:26:00+03:00

2025-02-23T03:26:00+03:00

2025-02-23T04:51:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 фев — РИА Новости. Двух гражданок России отказывались регистрировать на авиарейс из Буэнос-Айреса в Тбилиси без грузинской визы, несмотря на безвизовый режим, рассказала РИА Новости одна из россиянок Елена. Елена с подругой летела из аргентинской столицы в грузинскую с пересадкой в Стамбуле."Мы подошли к стойке регистрации в аэропорту Буэнос-Айреса, показали наши билеты. Но нас начали спрашивать по поводу визы, я объяснила, что нам она не нужна, однако сотрудники сказали — нет, вам нужна будет виза после года пребывания в Тбилиси", — рассказала Елена. Елена пояснила, что не собирается оставаться в Грузии год, а в Россию поедет через перевал "Верхний Ларс"."Мы пока не решили, на чем будем ехать — автобус или такси, перевал сейчас закрыт из-за погодных условий. Я объяснила по-испански, что перевал закрыт, но сотрудник заявил, что им необходимо подтверждение того, что мы улетим из Грузии", — сообщила пассажирка. По ее словам, сотрудники на стойке регистрации аргументировали требование тем, что в ином случае им грозят "штрафные санкции" от авиакомпании Turkish Airlines. Елена в итоге начала приобретать билет из Тбилиси в Россию, за это время на стойке регистрации сменился сотрудник и пришлось объяснять все заново, это заняло порядка 40 минут. "У них также возникли проблемы с программой, так как она требовала конкретную визу, сотрудники бегали, разбирались. В итоге все получилось", — говорит Елена. По ее словам, на авиабилеты из Грузии в Россию ей с подругой пришлось отдать порядка 32,5 тысяч рублей.РИА Новости запросило комментарий у авиакомпании.Turkish Airlines с конца февраля 2024 года не допускала на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по нескольким причинам, среди которых отсутствие багажа или чистый паспорт. Как рассказали агентству снятые с рейсов граждане, в отдельных случаях мотивировка не озвучивается. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом перевозчика, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Ситуации с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines в некоторые страны Северной и Южной Америки с транзитом в Стамбуле остаются, но массовых обращений нет, говорил в интервью РИА Новости генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов. Генконсульство настоятельно рекомендует следующим в этом направлении пассажирам во избежание проблем с транзитной пересадкой в Стамбуле заблаговременно знакомиться с правилами перевозки и режимом въезда, установленным конкретными странами, такая информация есть на сайте авиакомпании. По словам Буравова, авиакомпания стремится к их соблюдению, чтобы избежать сложностей и дополнительных финансовых расходов в связи с возвращением тех людей, которых не примут в вышеупомянутых странах. С мая 2024 года число инцидентов со снятыми с рейсов Turkish Airlines россиянами существенно снизилось, не в последнюю очередь из-за того, что пассажиры предпочли лететь другими авиакомпаниями в страны Латинской Америки. К тому же Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России одним бронированием.

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https://ria.ru/20250212/gruzija-1998901186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, стамбул, тбилиси, андрей буравов, turkish airlines, в мире, грузия