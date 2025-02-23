https://ria.ru/20250223/gosduma-2001104258.html

В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием

В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием - РИА Новости, 23.02.2025

В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз с втягиваем в украинский конфликт все больше стал... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:01:00+03:00

2025-02-23T12:01:00+03:00

2025-02-23T12:01:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз с втягиваем в украинский конфликт все больше стал напоминать разваливающееся общежитие. "Втягивание в украинский военный конфликт стало роковой ошибкой стран Евросоюза, которая не только разрушила их экономическую стабильность, но и пошатнула единство. В скором будущем с их большой многозвездной квартиры с неплохим евроремонтом произойдет метаморфоза. Уже сегодня Евросоюз напоминает многокомнатное разваливающиеся общежитие, в котором каждый жилец будет громко стучать своей дверью, вызывая трещины на потолке и осыпание штукатурки у своих соседей", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, причиной политического кризиса Евросоюза стала политика Франции и Германии, которые пренебрегли национальным интересами и наплевали на позицию других стран-участниц. В Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

https://ria.ru/20250222/orban-2001027682.html

https://ria.ru/20250220/ssha-2000670318.html

https://ria.ru/20250210/pushkov-1998438112.html

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в мире, франция, германия, россия, михаил шеремет, эммануэль макрон, метте фредериксен, нато, евросоюз