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В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием - РИА Новости, 23.02.2025
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12:01 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/gosduma-2001104258.html
В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием
В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием - РИА Новости, 23.02.2025
В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз с втягиваем в украинский конфликт все больше стал... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:01:00+03:00
2025-02-23T12:01:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз с втягиваем в украинский конфликт все больше стал напоминать разваливающееся общежитие. "Втягивание в украинский военный конфликт стало роковой ошибкой стран Евросоюза, которая не только разрушила их экономическую стабильность, но и пошатнула единство. В скором будущем с их большой многозвездной квартиры с неплохим евроремонтом произойдет метаморфоза. Уже сегодня Евросоюз напоминает многокомнатное разваливающиеся общежитие, в котором каждый жилец будет громко стучать своей дверью, вызывая трещины на потолке и осыпание штукатурки у своих соседей", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, причиной политического кризиса Евросоюза стала политика Франции и Германии, которые пренебрегли национальным интересами и наплевали на позицию других стран-участниц. В Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250222/orban-2001027682.html
https://ria.ru/20250220/ssha-2000670318.html
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в мире, франция, германия, россия, михаил шеремет, эммануэль макрон, метте фредериксен, нато, евросоюз
В мире, Франция, Германия, Россия, Михаил Шеремет, Эммануэль Макрон, Метте Фредериксен, НАТО, Евросоюз
В Госдуме назвали Евросоюз разваливающимся общежитием

Депутат Шеремет: Евросоюз стал напоминать разваливающееся общежитие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз с втягиваем в украинский конфликт все больше стал напоминать разваливающееся общежитие.
"Втягивание в украинский военный конфликт стало роковой ошибкой стран Евросоюза, которая не только разрушила их экономическую стабильность, но и пошатнула единство. В скором будущем с их большой многозвездной квартиры с неплохим евроремонтом произойдет метаморфоза. Уже сегодня Евросоюз напоминает многокомнатное разваливающиеся общежитие, в котором каждый жилец будет громко стучать своей дверью, вызывая трещины на потолке и осыпание штукатурки у своих соседей", - сказал Шеремет РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Орбан пошутил о роли ЕС на переговорах по Украине
Вчера, 18:43
По его словам, причиной политического кризиса Евросоюза стала политика Франции и Германии, которые пренебрегли национальным интересами и наплевали на позицию других стран-участниц.
В Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на фоне переговоров России и США прошли экстренные саммиты по Украине. В среду в саммите приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Болгария, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства этих стран присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В ЕС осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявили в США
20 февраля, 23:59
Как сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные на встрече в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен - а также Великобритания заявили о готовности принять участие в отправке военных. В то же время идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности у Германии, Италии.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине
10 февраля, 15:40
 
В миреФранцияГерманияРоссияМихаил ШереметЭммануэль МакронМетте ФредериксенНАТОЕвросоюз
 
 
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