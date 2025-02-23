https://ria.ru/20250223/gorlovka-2001143028.html

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.02.2025

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:15:00+03:00

2025-02-23T17:15:00+03:00

2025-02-23T17:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.В воскресенье в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали о серии обстрелов Горловки ВСУ. "В результате артобстрела Горловки со стороны украинских нацистов ранены два мирных жителя", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250217/vojska-1999863040.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол