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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 23.02.2025
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:15:00+03:00
2025-02-23T17:15:00+03:00
2025-02-23T17:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.В воскресенье в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали о серии обстрелов Горловки ВСУ. "В результате артобстрела Горловки со стороны украинских нацистов ранены два мирных жителя", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя