https://ria.ru/20250223/germaniya-2001178551.html

Мерц намерен добиваться независимости Германии от США

Мерц намерен добиваться независимости Германии от США - РИА Новости, 23.02.2025

Мерц намерен добиваться независимости Германии от США

Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины."Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины", - заявил Мерц в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD."Я смотрю на это так же, как федеральный канцлер (Олаф Шольц - ред.). На сегодняшний день этот вопрос вообще не ставится", - заявил Мерц, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину. По его словам, Франция и Великобритания - это просто две страны, "которые обмениваются идеями" по этому поводу.ЕС не может быть таковым, потому что Великобритания больше не является членом Европейского Союза. Это те две страны, которые сейчас обмениваются идеями друг с другом. Я смотрю на это так же, как канцлер Германии. Сегодня этот вопрос вообще не возникает.Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.

https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, хдс/хсс, бундестаг германии, в мире, фридрих мерц, германия, украина, дональд трамп, евросоюз, владимир зеленский