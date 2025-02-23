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Мерц намерен добиваться независимости Германии от США - РИА Новости, 23.02.2025
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23:14 23.02.2025 (обновлено: 23:50 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001178551.html
Мерц намерен добиваться независимости Германии от США
Мерц намерен добиваться независимости Германии от США - РИА Новости, 23.02.2025
Мерц намерен добиваться независимости Германии от США
Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T23:14:00+03:00
2025-02-23T23:50:00+03:00
сша
хдс/хсс
бундестаг германии
в мире
фридрих мерц
германия
украина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины."Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины", - заявил Мерц в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD."Я смотрю на это так же, как федеральный канцлер (Олаф Шольц - ред.). На сегодняшний день этот вопрос вообще не ставится", - заявил Мерц, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину. По его словам, Франция и Великобритания - это просто две страны, "которые обмениваются идеями" по этому поводу.ЕС не может быть таковым, потому что Великобритания больше не является членом Европейского Союза. Это те две страны, которые сейчас обмениваются идеями друг с другом. Я смотрю на это так же, как канцлер Германии. Сегодня этот вопрос вообще не возникает.Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html
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сша, хдс/хсс, бундестаг германии, в мире, фридрих мерц, германия, украина, дональд трамп, евросоюз, владимир зеленский
США, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии, В мире, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз, Владимир Зеленский
Мерц намерен добиваться независимости Германии от США

Глава лидирующей ХДС/ХСС Мерц назвал приоритетом достижение независимости от США

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины.
«
"Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины", - заявил Мерц в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD.
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Вчера, 20:48
«
"Я смотрю на это так же, как федеральный канцлер (Олаф Шольц - ред.). На сегодняшний день этот вопрос вообще не ставится", - заявил Мерц, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину. По его словам, Франция и Великобритания - это просто две страны, "которые обмениваются идеями" по этому поводу.
ЕС не может быть таковым, потому что Великобритания больше не является членом Европейского Союза. Это те две страны, которые сейчас обмениваются идеями друг с другом. Я смотрю на это так же, как канцлер Германии. Сегодня этот вопрос вообще не возникает.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
Женщина бросает конверт с бюллетенем в урну во время досрочного голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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СШАХДС/ХССБундестаг ГерманииВ миреФридрих МерцГерманияУкраинаДональд ТрампЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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