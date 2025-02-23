ХДС/ХСС может получить 186 мест в бундестаге, показал экзитпол
Экзитпол: ХДС/ХСС может получить 186 из 630 мест в бундестаге по итогам выборов
© AP Photo / Markus SchreiberРабочий в зале заседаний Бундестага
© AP Photo / Markus Schreiber
Рабочий в зале заседаний Бундестага. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 186 из 630 мест в бундестаге, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков, проведенного телеканалом ZDF.
Сообщается, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может получить 131 мандат, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - лишь 107 мест.
"Зеленые" рассчитывают на 81 мандат, "Левые" - на 58, а "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и свободные демократы (СвДП) - могут получить по 33 места.
При этом пока не понятно, преодолеют ли ССВ и СвДП проходной порог в 5%.
По данным другого опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 210 мест в бундестаге, АдГ - на 145, а СДПГ - на 118. Из этого опроса следует, что ССВ и СвДП не преодолевают порог в 5% для прохождения в бундестаг.