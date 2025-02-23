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ХДС/ХСС может получить 186 мест в бундестаге, показал экзитпол - РИА Новости, 23.02.2025
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21:33 23.02.2025 (обновлено: 21:58 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001170078.html
ХДС/ХСС может получить 186 мест в бундестаге, показал экзитпол
ХДС/ХСС может получить 186 мест в бундестаге, показал экзитпол - РИА Новости, 23.02.2025
ХДС/ХСС может получить 186 мест в бундестаге, показал экзитпол
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 186 из 630 мест в бундестаге, свидетельствуют данные опроса... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:33:00+03:00
2025-02-23T21:58:00+03:00
в мире
олаф шольц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 186 из 630 мест в бундестаге, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков, проведенного телеканалом ZDF. Сообщается, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может получить 131 мандат, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - лишь 107 мест. "Зеленые" рассчитывают на 81 мандат, "Левые" - на 58, а "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и свободные демократы (СвДП) - могут получить по 33 места. При этом пока не понятно, преодолеют ли ССВ и СвДП проходной порог в 5%.По данным другого опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 210 мест в бундестаге, АдГ - на 145, а СДПГ - на 118. Из этого опроса следует, что ССВ и СвДП не преодолевают порог в 5% для прохождения в бундестаг.
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в мире, олаф шольц, хдс/хсс, германия
В мире, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Германия
ХДС/ХСС может получить 186 мест в бундестаге, показал экзитпол

Экзитпол: ХДС/ХСС может получить 186 из 630 мест в бундестаге по итогам выборов

© AP Photo / Markus SchreiberРабочий в зале заседаний Бундестага
Рабочий в зале заседаний Бундестага - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Рабочий в зале заседаний Бундестага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 186 из 630 мест в бундестаге, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков, проведенного телеканалом ZDF.
Сообщается, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может получить 131 мандат, а социал-демократы канцлера Олафа Шольца - лишь 107 мест.
"Зеленые" рассчитывают на 81 мандат, "Левые" - на 58, а "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и свободные демократы (СвДП) - могут получить по 33 места.
При этом пока не понятно, преодолеют ли ССВ и СвДП проходной порог в 5%.
По данным другого опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 210 мест в бундестаге, АдГ - на 145, а СДПГ - на 118. Из этого опроса следует, что ССВ и СвДП не преодолевают порог в 5% для прохождения в бундестаг.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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В миреОлаф ШольцХДС/ХССГермания
 
 
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