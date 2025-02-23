https://ria.ru/20250223/germaniya-2001168622.html
В АдГ назвали условие коалиции с ХДС
В АдГ назвали условие коалиции с ХДС - РИА Новости, 23.02.2025
В АдГ назвали условие коалиции с ХДС
Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, открыта к коалиции с... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:18:00+03:00
2025-02-23T21:18:00+03:00
2025-02-23T23:18:00+03:00
в мире
германия
тино крупалла
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, открыта к коалиции с победившей на выборах ФРГ партией, если стороны будут едины по вопросам миграционной политики и экономической политики, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла. "Я всегда говорил, что наша рука протянута, если речь идёт о действительно важных содержательных вопросах, таких как миграционная и экономическая политика, экономическая политика", - сказал Крупалла, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц должен сам решить, хочет ли он создавать коалицию с проигравшими на выборах. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о 10-12 миллионах избирателей и игнорирование их поддержки тут "не приведёт ни к чему хорошему". По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%, второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%, социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, тино крупалла, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Тино Крупалла, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
В АдГ назвали условие коалиции с ХДС
Крупалла: коалиция АдГ с ХДС возможна при договоренности по ключевым вопросам
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, открыта к коалиции с победившей на выборах ФРГ партией, если стороны будут едины по вопросам миграционной политики и экономической политики, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
«
"Я всегда говорил, что наша рука протянута, если речь идёт о действительно важных содержательных вопросах, таких как миграционная и экономическая политика, экономическая политика", - сказал Крупалла
, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, кандидат в канцлеры ФРГ
от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц
должен сам решить, хочет ли он создавать коалицию с проигравшими на выборах. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о 10-12 миллионах избирателей и игнорирование их поддержки тут "не приведёт ни к чему хорошему".
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%, второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%, социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).