https://ria.ru/20250223/germaniya-2001168622.html

В АдГ назвали условие коалиции с ХДС

В АдГ назвали условие коалиции с ХДС - РИА Новости, 23.02.2025

В АдГ назвали условие коалиции с ХДС

Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, открыта к коалиции с... РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T21:18:00+03:00

2025-02-23T23:18:00+03:00

в мире

германия

тино крупалла

фридрих мерц

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), предварительно занявшая вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг с результатом в 20%, открыта к коалиции с победившей на выборах ФРГ партией, если стороны будут едины по вопросам миграционной политики и экономической политики, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла. "Я всегда говорил, что наша рука протянута, если речь идёт о действительно важных содержательных вопросах, таких как миграционная и экономическая политика, экономическая политика", - сказал Крупалла, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц должен сам решить, хочет ли он создавать коалицию с проигравшими на выборах. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о 10-12 миллионах избирателей и игнорирование их поддержки тут "не приведёт ни к чему хорошему". По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,7%, второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 19,8%, социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, германия, тино крупалла, фридрих мерц, хдс/хсс