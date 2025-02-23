https://ria.ru/20250223/germaniya-2001162706.html

Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента

Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента - РИА Новости, 23.02.2025

Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента

Явка на выборах в немецкий бундестаг составила 83%, это самое высокое значение с момента объединения Германии в 1990 году. РИА Новости, 23.02.2025

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в мире

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алиса вайдель

олаф шольц

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Явка на выборах в немецкий бундестаг составила 83%, это самое высокое значение с момента объединения Германии в 1990 году.На досрочных выборах в бундестаг ФРГ отдали голоса 83% немецких избирателей, на предыдущих выборах в 2021 году этот показатель составлял 76,4%, сообщается на сайте телеканала ZDF.Более высокая явка избирателей отмечалась только до объединения Германии, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18:00 (20:00 мск).Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%.

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001163125.html

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001161955.html

https://ria.ru/20250223/ep-2001158714.html

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в мире, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)