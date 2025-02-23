Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента
ZDF: явка на выборах в бундестаг Германии составила рекордные 83 процента
© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Явка на выборах в немецкий бундестаг составила 83%, это самое высокое значение с момента объединения Германии в 1990 году.
На досрочных выборах в бундестаг ФРГ отдали голоса 83% немецких избирателей, на предыдущих выборах в 2021 году этот показатель составлял 76,4%, сообщается на сайте телеканала ZDF.
Более высокая явка избирателей отмечалась только до объединения Германии, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18:00 (20:00 мск).
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.
Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.
На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.
Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%.