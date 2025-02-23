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Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента - РИА Новости, 23.02.2025
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20:22 23.02.2025 (обновлено: 20:34 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001162706.html
Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента
Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента - РИА Новости, 23.02.2025
Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента
Явка на выборах в немецкий бундестаг составила 83%, это самое высокое значение с момента объединения Германии в 1990 году. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:22:00+03:00
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в мире
германия
фридрих мерц
алиса вайдель
олаф шольц
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Явка на выборах в немецкий бундестаг составила 83%, это самое высокое значение с момента объединения Германии в 1990 году.На досрочных выборах в бундестаг ФРГ отдали голоса 83% немецких избирателей, на предыдущих выборах в 2021 году этот показатель составлял 76,4%, сообщается на сайте телеканала ZDF.Более высокая явка избирателей отмечалась только до объединения Германии, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18:00 (20:00 мск).Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%.
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в мире, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
Явка на парламентских выборах в ФРГ составила рекордные 83 процента

ZDF: явка на выборах в бундестаг Германии составила рекордные 83 процента

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Явка на выборах в немецкий бундестаг составила 83%, это самое высокое значение с момента объединения Германии в 1990 году.
На досрочных выборах в бундестаг ФРГ отдали голоса 83% немецких избирателей, на предыдущих выборах в 2021 году этот показатель составлял 76,4%, сообщается на сайте телеканала ZDF.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Партия Шольца провалилась на выборах в Германии, показал экзит-полл
Вчера, 20:23
Более высокая явка избирателей отмечалась только до объединения Германии, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18:00 (20:00 мск).
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.
Обстановка в штабе Альтернативы для Германии после оглашения предварительных результатов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Вайдель заявила о рекордном результате АдГ на выборах
Вчера, 20:11
Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.
На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.
Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В ЕП заявили о кампании против АдГ, проплаченной "глубинным государством"
Вчера, 19:45
 
В миреГерманияФридрих МерцАлиса ВайдельОлаф ШольцХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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