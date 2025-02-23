https://ria.ru/20250223/germaniya-2001161955.html
Вайдель заявила о рекордном результате АдГ на выборах
Вайдель заявила о рекордном результате АдГ на выборах - РИА Новости, 23.02.2025
Вайдель заявила о рекордном результате АдГ на выборах
Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), согласно предварительным результатам голосования на внеочередных выборах в бундестаг, удвоила свой результат, набрав... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:11:00+03:00
2025-02-23T20:11:00+03:00
2025-02-23T21:19:00+03:00
альтернатива для германии (партия)
германия
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алиса вайдель
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), согласно предварительным результатам голосования на внеочередных выборах в бундестаг, удвоила свой результат, набрав около 20%, это исторические показатели партии, и теперь АдГ ставит перед собой цель обогнать ХДС/ХСС и получить первое место, заявила кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель."Дорогие друзья, мы получили исторический результат. Мы ещё никогда не были сильнее. Мы стали второй политической силой", - заявила Вайдель на мероприятии партии по случаю окончания выборов.Кандидат в канцлеры добавила, что представители партии будут наблюдать, что принесут следующие недели. Но если произойдёт так, что ХДС откажется от коалиции с АдГ, то, по её словам, следующие выборы наступят быстрее, чем многие думают. "И тогда мы обгоним ХДС... Это наша цель", - добавила она.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html
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Обстановка в штабе "Альтернативы для Германии" после оглашения предварительных результатов
В штабе "Альтернативы для Германии" радуются оглашенным предварительным результатам, согласно которым партия занимает 2-е место на внеочередных выборах в бундестаг.
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РИА Новости
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альтернатива для германии (партия), германия, в мире, алиса вайдель, хдс/хсс
Альтернатива для Германии (партия), Германия, В мире, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС
Вайдель заявила о рекордном результате АдГ на выборах
Вайдель: АдГ достигла исторического результата, удвоив показатели на выборах