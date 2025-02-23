https://ria.ru/20250223/germaniya-2001161778.html

Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии

Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии - РИА Новости, 23.02.2025

Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:08:00+03:00

2025-02-23T20:08:00+03:00

2025-02-23T20:33:00+03:00

в мире

германия

христианско-социальный союз

хдс/хсс

фридрих мерц

алиса вайдель

олаф шольц

ard

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001093766_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_d06dd6c2e91453716f6acf29ce6d4cf4.jpg

БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.На четвертом месте — "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) — 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) — 4,9%.По словам главы "Альтернативы для Германии", партия достигает рекордного результата в своей истории, становясь второй по силе в стране. При этом Вайдель предупредила, что если ХДС откажется создать коалицию с АдГ, то следующие выборы наступят быстрее и тогда они их обгонят. Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.

https://ria.ru/20250223/otnosheniya-2001098674.html

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, христианско-социальный союз, хдс/хсс, фридрих мерц, алиса вайдель, олаф шольц, ard