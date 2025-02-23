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Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии - РИА Новости, 23.02.2025
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20:08 23.02.2025 (обновлено: 20:33 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001161778.html
Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии
Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии - РИА Новости, 23.02.2025
Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:08:00+03:00
2025-02-23T20:33:00+03:00
в мире
германия
христианско-социальный союз
хдс/хсс
фридрих мерц
алиса вайдель
олаф шольц
ard
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.На четвертом месте — "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) — 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) — 4,9%.По словам главы "Альтернативы для Германии", партия достигает рекордного результата в своей истории, становясь второй по силе в стране. При этом Вайдель предупредила, что если ХДС откажется создать коалицию с АдГ, то следующие выборы наступят быстрее и тогда они их обгонят. Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.
https://ria.ru/20250223/otnosheniya-2001098674.html
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в мире, германия, христианско-социальный союз, хдс/хсс, фридрих мерц, алиса вайдель, олаф шольц, ard
В мире, Германия, Христианско-социальный союз, ХДС/ХСС, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ARD
Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии

Экзитпол: ХДС/ХСС выигрывает выборы в Германии с 29 процентами голосов

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 года
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 года
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.
Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.
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На четвертом месте — "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.
Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) — 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) — 4,9%.

На выборах в бундестаг в 2021 году СДПГ получила 25,7%, блок ХДС/ХСС — 24,2%, "Зеленые" — 14,7%, СвДП — 11,4%, "Альтернатива для Германии" — 10,4%, "Левые" — 4,9%.

По словам главы "Альтернативы для Германии", партия достигает рекордного результата в своей истории, становясь второй по силе в стране. При этом Вайдель предупредила, что если ХДС откажется создать коалицию с АдГ, то следующие выборы наступят быстрее и тогда они их обгонят.
Досрочные парламентские выборы прошли в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и закрылись в 18:00 (20:00 мск). По информации ZDF, явка составила рекордные 83%.
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В миреГерманияХристианско-социальный союзХДС/ХССФридрих МерцАлиса ВайдельОлаф ШольцARD
 
 
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