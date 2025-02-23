https://ria.ru/20250223/germaniya-2001063951.html

В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине

В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине

Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага выразил удивление в связи с тем,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:22:00+03:00

2025-02-23T01:22:00+03:00

2025-02-23T14:08:00+03:00

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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага выразил удивление в связи с тем, что российская сторона не поддалась провокациям в украинском конфликте на фоне масштабных поставок вооружений Украине со стороны западных государств. "Откровенно говоря, я должен сказать, что меня довольно удивляет, что российская сторона в этом конфликте до сих пор не поддалась провокациям. Я считаю, что у неё был бы всякий повод для этого. Масштабные поставки оружия западноевропейскими государствами, в том числе Германией Украине, а также значительная финансовая помощь, оказанная, в том числе, со стороны США, являются явным участием в этом конфликте – поддержкой его продолжения, без которой Украина не смогла бы вести эту войну дальше. То, что российская сторона не воспользовалась этим поводом для эскалации конфликта, я нахожу поразительным", - сказал РИА Новости депутат. Он добавил, что не станет делать прогнозы относительно влияния исходов выборов в Бундестаг на ситуацию. "Это покажут ближайшие месяцы… Я бы хотел, чтобы эскалация не произошла, ведь я не заинтересован в войне и не хочу, чтобы Германия оказалась бы непосредственно вовлеченной в боевые действия", - добавил собеседник агентства. По его словам, он хотел бы, чтобы Европа была континентом мира, местом, где находят мирные решения конфликтов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато, бундестаг германии