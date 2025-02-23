Рейтинг@Mail.ru
В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 23.02.2025 (обновлено: 14:08 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001063951.html
В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине
В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине
Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага выразил удивление в связи с тем,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:22:00+03:00
2025-02-23T14:08:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
нато
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага выразил удивление в связи с тем, что российская сторона не поддалась провокациям в украинском конфликте на фоне масштабных поставок вооружений Украине со стороны западных государств. "Откровенно говоря, я должен сказать, что меня довольно удивляет, что российская сторона в этом конфликте до сих пор не поддалась провокациям. Я считаю, что у неё был бы всякий повод для этого. Масштабные поставки оружия западноевропейскими государствами, в том числе Германией Украине, а также значительная финансовая помощь, оказанная, в том числе, со стороны США, являются явным участием в этом конфликте – поддержкой его продолжения, без которой Украина не смогла бы вести эту войну дальше. То, что российская сторона не воспользовалась этим поводом для эскалации конфликта, я нахожу поразительным", - сказал РИА Новости депутат. Он добавил, что не станет делать прогнозы относительно влияния исходов выборов в Бундестаг на ситуацию. "Это покажут ближайшие месяцы… Я бы хотел, чтобы эскалация не произошла, ведь я не заинтересован в войне и не хочу, чтобы Германия оказалась бы непосредственно вовлеченной в боевые действия", - добавил собеседник агентства. По его словам, он хотел бы, чтобы Европа была континентом мира, местом, где находят мирные решения конфликтов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html
https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато, бундестаг германии
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Бундестаг Германии
В Германии удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине

Депутат АдГ Брага удивился, что Россия не поддалась провокациям на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага выразил удивление в связи с тем, что российская сторона не поддалась провокациям в украинском конфликте на фоне масштабных поставок вооружений Украине со стороны западных государств.
"Откровенно говоря, я должен сказать, что меня довольно удивляет, что российская сторона в этом конфликте до сих пор не поддалась провокациям. Я считаю, что у неё был бы всякий повод для этого. Масштабные поставки оружия западноевропейскими государствами, в том числе Германией Украине, а также значительная финансовая помощь, оказанная, в том числе, со стороны США, являются явным участием в этом конфликте – поддержкой его продолжения, без которой Украина не смогла бы вести эту войну дальше. То, что российская сторона не воспользовалась этим поводом для эскалации конфликта, я нахожу поразительным", - сказал РИА Новости депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания
Вчера, 08:00
Он добавил, что не станет делать прогнозы относительно влияния исходов выборов в Бундестаг на ситуацию. "Это покажут ближайшие месяцы… Я бы хотел, чтобы эскалация не произошла, ведь я не заинтересован в войне и не хочу, чтобы Германия оказалась бы непосредственно вовлеченной в боевые действия", - добавил собеседник агентства.
По его словам, он хотел бы, чтобы Европа была континентом мира, местом, где находят мирные решения конфликтов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Германия уходит направо
26 декабря 2024, 08:00
 
В миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровНАТОБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала