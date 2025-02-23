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Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 23.02.2025
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01:12 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001063477.html
Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат
Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 23.02.2025
Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат
Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в коалиции с СДПГ и "Зелеными" не сможет реализовать свои... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:12:00+03:00
2025-02-23T01:12:00+03:00
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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в коалиции с СДПГ и "Зелеными" не сможет реализовать свои предвыборные обещания, считает депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага. "Чтобы воплотить в жизнь все политические изменения, которые он (Мерц - ред.) обещает, ему потребуются партии, готовые сформировать с ним коалицию и поддержать хотя бы часть этих изменений. Сам он открыто заявил, что его перспективными коалиционными партнерами являются партия зеленых и СДПГ, возможно, даже обе в рамках трехпартийной коалиции, чтобы обеспечить большинство в Бундестаге", - сказал РИА Новости Брага. Однако, по его словам, с этими двумя партиями Мерц, скорее всего, "не сможет реализовать ни одного из своих обещаний". "Это, по сути, приведет к дальнейшему отчуждению людей от политики. Возможно, это также вызовет рост поддержки моей партии, поскольку, на мой взгляд, мы способны предложить реальные перемены гораздо убедительнее, чем другие партии", - добавил собеседник агентства. Он также отметил, что вопрос о том, увеличатся ли так протестные голоса на фоне избрания Фридриха Мерца канцлером Германии, особенно в восточных федеральных землях страны, зависит в первую очередь от проводимой новой коалицией политики, а не столько от конкретных личностей. "Фридрих Мерц, надо признать, пользуется значительными симпатиями и на востоке Германии. Безусловно, он сможет обеспечить своей партии лучшие результаты здесь, чем его предшественники, такие как Армин Лашет и Ангела Меркель в конце срока. Однако я сомневаюсь, что ему удастся осуществить тот поворот и изменения в политике, которые необходимы для снижения протестных настроений в восточной части страны, поскольку ему явно не хватает реального большинства для реализации всех этих мер", - заключил собеседник агентства. Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля, причем по опросам социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html
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в мире, германия, тюрингия, фридрих мерц, армин лашет, ангела меркель, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, Тюрингия, Фридрих Мерц, Армин Лашет, Ангела Меркель, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат

Депутат Брага: Мерц в коалиции с СДПГ и "Зелеными" не реализует свои обещания

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в коалиции с СДПГ и "Зелеными" не сможет реализовать свои предвыборные обещания, считает депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага.
"Чтобы воплотить в жизнь все политические изменения, которые он (Мерц - ред.) обещает, ему потребуются партии, готовые сформировать с ним коалицию и поддержать хотя бы часть этих изменений. Сам он открыто заявил, что его перспективными коалиционными партнерами являются партия зеленых и СДПГ, возможно, даже обе в рамках трехпартийной коалиции, чтобы обеспечить большинство в Бундестаге", - сказал РИА Новости Брага.
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Однако, по его словам, с этими двумя партиями Мерц, скорее всего, "не сможет реализовать ни одного из своих обещаний". "Это, по сути, приведет к дальнейшему отчуждению людей от политики. Возможно, это также вызовет рост поддержки моей партии, поскольку, на мой взгляд, мы способны предложить реальные перемены гораздо убедительнее, чем другие партии", - добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что вопрос о том, увеличатся ли так протестные голоса на фоне избрания Фридриха Мерца канцлером Германии, особенно в восточных федеральных землях страны, зависит в первую очередь от проводимой новой коалицией политики, а не столько от конкретных личностей.
"Фридрих Мерц, надо признать, пользуется значительными симпатиями и на востоке Германии. Безусловно, он сможет обеспечить своей партии лучшие результаты здесь, чем его предшественники, такие как Армин Лашет и Ангела Меркель в конце срока. Однако я сомневаюсь, что ему удастся осуществить тот поворот и изменения в политике, которые необходимы для снижения протестных настроений в восточной части страны, поскольку ему явно не хватает реального большинства для реализации всех этих мер", - заключил собеседник агентства.
Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля, причем по опросам социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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В миреГерманияТюрингияФридрих МерцАрмин ЛашетАнгела МеркельХДС/ХССБундестаг Германии
 
 
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