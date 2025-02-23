https://ria.ru/20250223/germaniya-2001063477.html

Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат

Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат - РИА Новости, 23.02.2025

Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в коалиции с СДПГ и "Зелеными" не сможет реализовать свои... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:12:00+03:00

2025-02-23T01:12:00+03:00

2025-02-23T01:12:00+03:00

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хдс/хсс

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ЭРФУРТ (Германия), 22 фев - РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в коалиции с СДПГ и "Зелеными" не сможет реализовать свои предвыборные обещания, считает депутат и координатор работы фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага. "Чтобы воплотить в жизнь все политические изменения, которые он (Мерц - ред.) обещает, ему потребуются партии, готовые сформировать с ним коалицию и поддержать хотя бы часть этих изменений. Сам он открыто заявил, что его перспективными коалиционными партнерами являются партия зеленых и СДПГ, возможно, даже обе в рамках трехпартийной коалиции, чтобы обеспечить большинство в Бундестаге", - сказал РИА Новости Брага. Однако, по его словам, с этими двумя партиями Мерц, скорее всего, "не сможет реализовать ни одного из своих обещаний". "Это, по сути, приведет к дальнейшему отчуждению людей от политики. Возможно, это также вызовет рост поддержки моей партии, поскольку, на мой взгляд, мы способны предложить реальные перемены гораздо убедительнее, чем другие партии", - добавил собеседник агентства. Он также отметил, что вопрос о том, увеличатся ли так протестные голоса на фоне избрания Фридриха Мерца канцлером Германии, особенно в восточных федеральных землях страны, зависит в первую очередь от проводимой новой коалицией политики, а не столько от конкретных личностей. "Фридрих Мерц, надо признать, пользуется значительными симпатиями и на востоке Германии. Безусловно, он сможет обеспечить своей партии лучшие результаты здесь, чем его предшественники, такие как Армин Лашет и Ангела Меркель в конце срока. Однако я сомневаюсь, что ему удастся осуществить тот поворот и изменения в политике, которые необходимы для снижения протестных настроений в восточной части страны, поскольку ему явно не хватает реального большинства для реализации всех этих мер", - заключил собеседник агентства. Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля, причем по опросам социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, тюрингия, фридрих мерц, армин лашет, ангела меркель, хдс/хсс, бундестаг германии