https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

Процедура парламентских выборов в Германии

Процедура парламентских выборов в Германии - РИА Новости, 23.02.2025

Процедура парламентских выборов в Германии

Парламент Германии – бундестаг – является высшим законодательным органом страны. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:42:00+03:00

2025-02-23T00:42:00+03:00

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Парламент Германии – бундестаг – является высшим законодательным органом страны. Согласно Конституции, члены бундестага принимают законы, избирают федерального канцлера, контролируют деятельность кабинета министров, утверждают федеральный бюджет. Бундестаг состоит из 630 членов, которые избираются сроком на четыре года путем всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании.Из 630 мандатов 299 распределяются по одномандатным округам по относительному большинству, а остальные мандаты распределяются по земельным спискам партий. Выборы должны состояться не ранее чем через 46 и не позднее чем через 48 месяцев после начала избирательного периода. В случае роспуска бундестага выборы должны состояться в течение 60 дней. Контроль за выборами входит в компетенцию бундестага. Президент ФРГ назначает день выборов, который должен приходиться на воскресенье или государственный праздник.Вся территория Германии разделена на 299 избирательных округов.Право голосовать на выборах имеют граждане Германии, достигшие на день выборов 18 лет; имеющие жилье или иным надлежащим образом, проживающие в Германии не менее трех месяцев; не лишенные избирательного права.Принимать участие в голосовании могут только те граждане, которые были внесены в избирательный реестр или имеют удостоверение избирателя. Лицо, включенное в список избирателей, может голосовать только в том избирательном округе, в избирательный список которого оно включено. Любой человек, имеющий удостоверение избирателя, может голосовать на выборах в избирательном округе, в котором выдано удостоверение избирателя, как очно, так и по почте. Избиратель, который неграмотен или не может проголосовать из-за инвалидности, может обратиться за помощью к другому лицу для этой цели.Граждане Германии, проживающие за пределами ее территории, должны подавать письменное заявление о внесении в список избирателей соответствующего муниципалитета не позднее чем за 21 день до дня выборов. Пассивным избирательным правом обладают лица, которые являются ко дню выборов немцами в смысле положений пункта 1 статьи 116 Конституции (каждый, кто имеет гражданство ФРГ, беженцы или перемещенные лица немецкой национальности, а также супруг или потомки одного из этих лиц) и достиг восемнадцатилетнего возраста.Право выдвигать кандидатов на выборах в бундестаг имеют политические партии и лица, обладающие избирательным правом.Списки штатов могут составляться только партиями. Порядок кандидатов в списке определяется тайным голосованием на собраниях членов или представителей. Партии должны представить свои списки в письменном виде ответственному должностному лицу по выборам в федеральной земле не позднее, чем за 69 дней до выборов.Каждый кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе или только от одного земельного партийного списка.Политические партии, не представленные в бундестаге с момента проведения последних выборов как минимум пятью депутатами, могут выдвигать кандидатов лишь после того, как уведомят Федерального руководителя по проведению выборов о своем намерении участвовать в избирательной кампании, а Федеральная комиссия по выборам признает, что они действительно являются партиями.Партия, не представленная в парламенте, должна собрать не менее 200 подписей избирателей в каждом округе, где выдвигается ее кандидат. В федеральных землях, где выдвигаются списки кандидатов, партия, не представленная в парламенте, должна собрать подписи 0,1% электората, участвовавшего в этой земле в последних выборах в бундестаг (но не более двух тысяч избирателей).Требование о сборе подписей не распространяется на партии национальных меньшинств.Каждый правомочный избиратель получает уведомление о выборах. Вместе с уведомлением все имеющие право голоса избиратели также получают заявление на получение бюллетеня для голосования по почте. Избирательный бюллетень можно использовать для предварительного голосования, в день выборов на избирательном участке в избирательном округе, отличном от указанного в уведомлении о голосовании, или путем голосования по почте. Бюллетени для голосования можно запросить до пятницы, предшествующей выборам (до 15.00), в особых случаях (например, в случае внезапной болезни) – до дня выборов (до 15.00). Бюллетень для голосования можно запросить в письменной или устной форме в муниципалитете или иными способами (по факсу, электронной почте).Каждый избиратель имеет два голоса: первый голос на выборах по избирательным округам и второй голос на выборах по земельным номинациям, по которым партии, допущенные к выборам, выдвигают своих кандидатов (земельные списки).Выборы проводятся с 8.00 до 18.00 с использованием официальных избирательных бюллетеней.Избиратель отдает свой первый голос, четко указав, за какого кандидата он голосует, поставив крестик в бюллетене или каким-либо другим способом, свой второй голос, четко указав, посредством крестика в избирательном бюллетене или иным способом, за какой земельный список он желает проголосовать. Затем избиратель складывает бюллетень таким образом, чтобы его голос нельзя было распознать, и опускает его в урну для голосования. Для облегчения подачи и подсчета голосов вместо избирательных бюллетеней и урн для голосования могут использоваться машины для голосования.В случае голосования по почте избиратель должен представить избирательному комиссару округа, в котором был выдан избирательный бюллетень, в запечатанном почтовом конверте свой бюллетень для голосования в специальном красном запечатанном конверте для голосования вместе с удостоверением избирателя. Бюллетень должен быть поступить в избирательную комиссию не позднее 18.00 в день выборов.В избирательных округах кандидаты, набравшие относительное большинство действительных первых поданных голосов, получают мандаты только в том случае, если партия, членом которой является данный кандидат, по земельному списку получила достаточное количество мест в данной федеральной земле, а также при условии, что партия, от которой баллотируется данный кандидат, получила 5% действительных вторых голосов по всей стране (пятипроцентный барьер).Пятипроцентный барьер не распространяется на партии, которые получают большинство первых голосов в трех или более избирательных округах или которые представляют национальное меньшинство.Независимый кандидат, которого выдвинули 200 избирателей, имеющих право голоса в избирательно округе, избирается депутатом от этого избирательного округа, если он набирает наибольшее количество первичных голосов.Если в ходе процедуры пересмотра результатов выборов выборы признаны недействительными полностью или частично, выборы проводятся повторно в соответствии с принятым решением. Повторные выборы проводятся в соответствии с теми же положениями, с использованием тех же кандидатур и, если с момента основных выборов прошло менее шести месяцев, с использованием тех же списков избирателей, что и на основных выборах, если только решение о процедуре пересмотра выборов не предписывает отклонений в отношении кандидатур и списков избирателей. Повторные выборы должны состояться не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу решения о признании выборов недействительными. Дата повторных выборов определяется должностным лицом избирательной комиссии федеральной земли или, в случае повторных выборов на всей избирательной территории, Федеральным президентом.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, германия, бундестаг германии