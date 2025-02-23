https://ria.ru/20250223/germanija-2001171988.html

Около штаба АдГ митингуют несколько десятков человек

Около штаба АдГ митингуют несколько десятков человек - РИА Новости, 23.02.2025

Около штаба АдГ митингуют несколько десятков человек

Близ штаба правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), где в воскресенье вечером проходит мероприятие партии по случаю окончания выборов, митингуют несколько... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:07:00+03:00

2025-02-23T22:07:00+03:00

2025-02-23T22:07:00+03:00

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германия

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Близ штаба правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), где в воскресенье вечером проходит мероприятие партии по случаю окончания выборов, митингуют несколько десятков демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие партии по случаю окончания выборов партии длится уже около двух часов, но у ограждений, выставленных в квартале от штаба АдГ, до сих пор митингуют несколько десятков демонстрантов, выступающих против правых. В воскресенье в Германии состоялись внеочередные выборы в бундестаг, по итогам которых АдГ показала лучший результат за свою историю, набрав предварительно около 20% и тем самым улучшив показатели в два раза в сравнении с прошлыми выборами.

https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, альтернатива для германии (партия)