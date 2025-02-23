https://ria.ru/20250223/germanija-2001171988.html
Около штаба АдГ митингуют несколько десятков человек
Около штаба АдГ митингуют несколько десятков человек - РИА Новости, 23.02.2025
Около штаба АдГ митингуют несколько десятков человек
Близ штаба правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), где в воскресенье вечером проходит мероприятие партии по случаю окончания выборов, митингуют несколько... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:07:00+03:00
2025-02-23T22:07:00+03:00
2025-02-23T22:07:00+03:00
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альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Близ штаба правой "Альтернативы для Германии" (АдГ), где в воскресенье вечером проходит мероприятие партии по случаю окончания выборов, митингуют несколько десятков демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие партии по случаю окончания выборов партии длится уже около двух часов, но у ограждений, выставленных в квартале от штаба АдГ, до сих пор митингуют несколько десятков демонстрантов, выступающих против правых. В воскресенье в Германии состоялись внеочередные выборы в бундестаг, по итогам которых АдГ показала лучший результат за свою историю, набрав предварительно около 20% и тем самым улучшив показатели в два раза в сравнении с прошлыми выборами.
https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
Около штаба АдГ митингуют несколько десятков человек
Около штаба правой "Альтернативы для Германии" в Берлине проходит митинг