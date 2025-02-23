https://ria.ru/20250223/germanija-2001092986.html

В Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг

В Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг - РИА Новости, 23.02.2025

В Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг

В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент, передает корреспондент РИА Новости, посетивший один из... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:06:00+03:00

2025-02-23T10:06:00+03:00

2025-02-23T14:21:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент, передает корреспондент РИА Новости, посетивший один из участков в Берлине. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. После их закрытия опубликуют первые данные экзитполов. Еще раньше — уже с 10 февраля — свой голос могли отдать те избиратели, кто голосовал по почте. В частности, такой возможностью воспользовалась бывшая канцлер страны Ангела Меркель.На участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам: напрямую за кандидата из избирательного округа и за одну из допущенных к выборам в отдельной земле партий. Голосование по политсилам скажется на распределении мест в парламенте.Большинство избирательных участков развернули в школах и государственных учреждениях, в Берлине их свыше двух тысяч. По данным статистического ведомства Германии, правом голоса в ФРГ обладают 59,2 миллиона человек. Проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером. Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21%. На третьем месте — социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%. Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. А вот вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html

https://ria.ru/20250129/rejting-1996119886.html

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в мире, берлин (город), германия, олаф шольц, ангела меркель, кристиан линднер, хдс/хсс