https://ria.ru/20250223/gazmanov-2001171311.html

В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова

В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова - РИА Новости, 23.02.2025

В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова

Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днем защитника Отечества исполнением песни Олега Газманова "Офицеры". Видео с поздравлением... РИА Новости, 23.02.2025

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олег газманов

буркина-фасо

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УАГАДУГУ, 23 фев – РИА Новости. Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днем защитника Отечества исполнением песни Олега Газманова "Офицеры". Видео с поздравлением распространяется в социальных сетях. "Этот жест не только демонстрирует уважение к вашей культуре, но и символизирует дружбу между нашими странами", - так прокомментировал поздравление корреспонденту РИА Новости руководитель оркестра Национальной полиции Буркина-Фасо Этьен Тона. Впервые видео было опубликовано в Telegram. Солистом стал Адам Багаян, который изучает русский язык по российским песням, именно поэтому выучить и исполнить композицию удалось за два дня. Организовать акцию помогла российско-буркинийская ассоциация "Африканская Инициатива".

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

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олег газманов, буркина-фасо, в мире, россия, день защитника отечества