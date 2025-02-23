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В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова - РИА Новости, 23.02.2025
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21:56 23.02.2025 (обновлено: 21:57 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/gazmanov-2001171311.html
В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова
В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова - РИА Новости, 23.02.2025
В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова
Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днем защитника Отечества исполнением песни Олега Газманова "Офицеры". Видео с поздравлением... РИА Новости, 23.02.2025
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олег газманов
буркина-фасо
в мире
россия
день защитника отечества
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УАГАДУГУ, 23 фев – РИА Новости. Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днем защитника Отечества исполнением песни Олега Газманова "Офицеры". Видео с поздравлением распространяется в социальных сетях. "Этот жест не только демонстрирует уважение к вашей культуре, но и символизирует дружбу между нашими странами", - так прокомментировал поздравление корреспонденту РИА Новости руководитель оркестра Национальной полиции Буркина-Фасо Этьен Тона. Впервые видео было опубликовано в Telegram. Солистом стал Адам Багаян, который изучает русский язык по российским песням, именно поэтому выучить и исполнить композицию удалось за два дня. Организовать акцию помогла российско-буркинийская ассоциация "Африканская Инициатива".
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олег газманов, буркина-фасо, в мире, россия, день защитника отечества
Олег Газманов, Буркина-Фасо, В мире, Россия, День защитника Отечества
В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова

Оркестр полиции в Буркина-Фасо поздравил россиян с 23 февраля песней Газманова

© AP Photo / Theo RenautФлаг Буркина-Фасо
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Theo Renaut
Флаг Буркина-Фасо. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 23 фев – РИА Новости. Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днем защитника Отечества исполнением песни Олега Газманова "Офицеры". Видео с поздравлением распространяется в социальных сетях.
"Этот жест не только демонстрирует уважение к вашей культуре, но и символизирует дружбу между нашими странами", - так прокомментировал поздравление корреспонденту РИА Новости руководитель оркестра Национальной полиции Буркина-Фасо Этьен Тона.
Впервые видео было опубликовано в Telegram. Солистом стал Адам Багаян, который изучает русский язык по российским песням, именно поэтому выучить и исполнить композицию удалось за два дня. Организовать акцию помогла российско-буркинийская ассоциация "Африканская Инициатива".
23 февраля - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
Вчера, 12:26
 
Олег ГазмановБуркина-ФасоВ миреРоссияДень защитника Отечества
 
 
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