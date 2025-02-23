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В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова
В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова - РИА Новости, 23.02.2025
В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова
Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днем защитника Отечества исполнением песни Олега Газманова "Офицеры". Видео с поздравлением... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:56:00+03:00
2025-02-23T21:56:00+03:00
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УАГАДУГУ, 23 фев – РИА Новости. Оркестр Национальной полиции Буркина-Фасо поздравил россиян с Днем защитника Отечества исполнением песни Олега Газманова "Офицеры". Видео с поздравлением распространяется в социальных сетях. "Этот жест не только демонстрирует уважение к вашей культуре, но и символизирует дружбу между нашими странами", - так прокомментировал поздравление корреспонденту РИА Новости руководитель оркестра Национальной полиции Буркина-Фасо Этьен Тона. Впервые видео было опубликовано в Telegram. Солистом стал Адам Багаян, который изучает русский язык по российским песням, именно поэтому выучить и исполнить композицию удалось за два дня. Организовать акцию помогла российско-буркинийская ассоциация "Африканская Инициатива".
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
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олег газманов, буркина-фасо, в мире, россия, день защитника отечества
Олег Газманов, Буркина-Фасо, В мире, Россия, День защитника Отечества
В Буркина-Фасо поздравили россиян с 23 февраля песней Газманова
Оркестр полиции в Буркина-Фасо поздравил россиян с 23 февраля песней Газманова