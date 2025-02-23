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Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими
Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими - РИА Новости, 23.02.2025
Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими
Министр обороны ФРГ и член Социал-демократической партии Германии Борис Писториус назвал предварительные результаты выборов для своей партии... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:02:00+03:00
2025-02-23T22:02:00+03:00
2025-02-23T22:02:00+03:00
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борис писториус
фридрих мерц
хдс/хсс
социал-демократическая партия германии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ и член Социал-демократической партии Германии Борис Писториус назвал предварительные результаты выборов для своей партии "катастрофическими". "Это разгромный, катастрофический результат", - заявил Писториус в эфире телеканала ARD. Он поздравил ХДС/ХСС с победой на выборах и добавил, что демократам нужно сплотиться. "Я рассматриваю свою роль как человека, который находится в руководстве партии, если речь зайдет о том, чтобы начать переговоры о формировании коалиции с Фридрихом Мерцем. Сейчас от него зависит исполнение поручения по формированию правительства. Мы всегда были готовы к переговорам, мы готовы и сейчас", - добавил Писториус. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
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в мире, германия, борис писториус, фридрих мерц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии
В мире, Германия, Борис Писториус, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии
Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими
Писториус назвал предварительные итоги выборов для своей партии трагическими