https://ria.ru/20250223/frg-2001171488.html

Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими

Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими - РИА Новости, 23.02.2025

Министр обороны ФРГ назвал предварительные итоги выборов катастрофическими

Министр обороны ФРГ и член Социал-демократической партии Германии Борис Писториус назвал предварительные результаты выборов для своей партии... РИА Новости, 23.02.2025

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ и член Социал-демократической партии Германии Борис Писториус назвал предварительные результаты выборов для своей партии "катастрофическими". "Это разгромный, катастрофический результат", - заявил Писториус в эфире телеканала ARD. Он поздравил ХДС/ХСС с победой на выборах и добавил, что демократам нужно сплотиться. "Я рассматриваю свою роль как человека, который находится в руководстве партии, если речь зайдет о том, чтобы начать переговоры о формировании коалиции с Фридрихом Мерцем. Сейчас от него зависит исполнение поручения по формированию правительства. Мы всегда были готовы к переговорам, мы готовы и сейчас", - добавил Писториус. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001170078.html

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в мире, германия, борис писториус, фридрих мерц, хдс/хсс, социал-демократическая партия германии