https://ria.ru/20250223/frg-2001167765.html

В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе

В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе - РИА Новости, 23.02.2025

В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на фоне проходящих в ФРГ парламентских выборов выразила надежду, что Германия возьмет на себя ведущую роль в Европе. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T21:08:00+03:00

2025-02-23T21:08:00+03:00

2025-02-23T21:08:00+03:00

в мире

германия

украина

россия

сергей лавров

нато

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на фоне проходящих в ФРГ парламентских выборов выразила надежду, что Германия возьмет на себя ведущую роль в Европе. "Я надеюсь, что Германия, прежде всего, возьмет на себя сильную европейскую роль и даже ведущую роль в Европе", - заявила Валтонен в интервью телерадиовещателю Yle. По словам Валтонен, результаты выборов в Германии имеют огромное значение не только для Финляндии, но и для всей Европы. Отвечая на вопрос о том, сохранится ли поддержка Украины Германией после выборов, Валтонен высказала мнение, что поддержка продолжится и "может даже усилиться". В Германии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

https://ria.ru/20250223/partija-2001164798.html

германия

украина

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, нато, финляндия