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В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе - РИА Новости, 23.02.2025
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21:08 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/frg-2001167765.html
В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе
В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе - РИА Новости, 23.02.2025
В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на фоне проходящих в ФРГ парламентских выборов выразила надежду, что Германия возьмет на себя ведущую роль в Европе. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:08:00+03:00
2025-02-23T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на фоне проходящих в ФРГ парламентских выборов выразила надежду, что Германия возьмет на себя ведущую роль в Европе. "Я надеюсь, что Германия, прежде всего, возьмет на себя сильную европейскую роль и даже ведущую роль в Европе", - заявила Валтонен в интервью телерадиовещателю Yle. По словам Валтонен, результаты выборов в Германии имеют огромное значение не только для Финляндии, но и для всей Европы. Отвечая на вопрос о том, сохранится ли поддержка Украины Германией после выборов, Валтонен высказала мнение, что поддержка продолжится и "может даже усилиться". В Германии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html
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в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, нато, финляндия
В мире, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Финляндия
В Финляндии выразили надежду на ведущую роль ФРГ в Европе

Глава МИД Финляндии Валтонен выразила надежду на ведущую роль ФРГ в Европе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен на фоне проходящих в ФРГ парламентских выборов выразила надежду, что Германия возьмет на себя ведущую роль в Европе.
"Я надеюсь, что Германия, прежде всего, возьмет на себя сильную европейскую роль и даже ведущую роль в Европе", - заявила Валтонен в интервью телерадиовещателю Yle.
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По словам Валтонен, результаты выборов в Германии имеют огромное значение не только для Финляндии, но и для всей Европы. Отвечая на вопрос о том, сохранится ли поддержка Украины Германией после выборов, Валтонен высказала мнение, что поддержка продолжится и "может даже усилиться".
В Германии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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